Bakan Mehmet Fatih Kacır "ilk kez söylüyorum" diyerek duyurdu! KOSGEB şehir şehir gezecek

"GİRİŞİMCİ ADAYLARININ DESTEKLENMESİ KONUSUNDA ÇOK SAYIDA PROGRAM UYGULUYORUZ"

Girişimcilere verilen desteklere değinen Kacır, Türkiye'nin diğer ülkelere göre bu alanda farklı bir yol izlediğini, toplumun tüm kesimlerinin girişimci olabilmesi için fırsat eşitliği konusuna önem verdiğini vurguladı.



Bu alanı demokratikleştirmek için çaba harcadıklarını belirten Kacır, "Bu alanı sadece fonlara, özel sektörün yatırımlarına terk etmiş değiliz. Özellikle fikir aşamasındaki girişimci adaylarının fonlanması, desteklenmesi konusunda kamu olarak çok sayıda program uyguluyoruz." diye konuştu.



Kacır, binlerce girişimin doğması için çaba gösterdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Teknoparklarımızın sayısını muazzam şekilde artırdık. Türkiye'de şu an 102 teknopark var, 10 binden fazla teknoloji girişimi var, bunun 2 bin 500'e yakını da kuluçka girişimler. Yaptığımız tüm çalışmalar girişim sermayesi yapısını çok büyüttü. 2021, 2022, 2023'te girişim sermayesi fon yatırımları muazzam şekilde yükseldi. Sadece bu 3 yılda 4 milyar dolara yakın fon yatırımı yapılmış oldu. Daha önce yıllık yaklaşık 100 milyon dolarken, teknoloji startuplarına girişim sermayesi fonları eliyle 3 yılda 4 milyar dolara yakın bir yatırımın yapılmasını sağlamış olduk. Bu ivmeyi kaybetmek istemiyoruz."



"AKILLI ARAÇ, OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİNDE İDDİA SAHİBİ OLMAK ZORUNDAYIZ"

KOSGEB'in yeni bir adım atacağını duyuran Kacır, "İlk kez söylüyorum, KOSGEB Türkiye'deki profesyonellerle birlikte şehir şehir gezecek ve girişimci seçmelerine başlayacak. Anadolu'nun tüm şehirlerinden yeni girişimler çıkması için sahada daha görünür olacak, daha aktif şekilde girişimcilerle buluşacak." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin yenilenebilir enerji, Togg, savunma sanayisi gibi konularda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Kacır, Türkiye'yi her alanda üst liglere çıkaracak çalışmalara devam edeceklerini söyledi.



Kacır, "Şu an 30 bine yakın Togg, Türkiye'nin yollarında ama daha yapacak çok işimiz var. Batarya teknolojisinde güçlenmek durumundayız. Batarya hücrelerini Türkiye'de üretmek zorundayız. Akıllı araç, otonom araç teknolojilerinde iddia sahibi olmak zorundayız. Yerli markaların yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.



Bakan Kacır, konuşmasının ardından fuaye alanında stantları gezerek, katılımcılarla sohbet etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN