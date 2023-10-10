Süper Lig ekibine 2 dönem transfer yasağı! Ödeme yapılmazsa disipline sevk edilecekler...

NOVİKOVAS: SORDUĞUMDA HERKES GÜLÜYORDU

Öte yandan Karadeniz ekibinden ayrılmasının ardından flaş açıklamalar yapan Novikovas, "Her şey iyi gidiyordu. İzin gününde bir mektup aldım. Mektupta takım arkadaşlarımla iyi geçinemediğim, antrenmanlarda iyi bir performans sergilemediğim ve koçu dinlemediğim yazıyordu. Mektup yanlış kişiye gönderildi sandım. Boldrin ve beni 30 gün kadro dışı bıraktılar. Taraftara karşı bizi suçluyor ama ilk mektubu kim gönderdi. Eğer ben yanlış bir tutum sergilesem, takım arkadaşlarımla bir sorun yaşasam bunu anlayabilirdim. Ben neden kadro dışı kaldığımı sorduğumda herkes gülmeye başlıyordu. Herkesle harika anlaşıyordum" ifadelerini kullanmıştı.