Süper Lig ekibine 2 dönem transfer yasağı! Ödeme yapılmazsa disipline sevk edilecekler...
Süper Lig'in yeni takımlarından Samsunspor'a FIFA'daki Arvydas Novikovas dosyasından dolayı iki dönem transfer yasağı geldi. FIFA Uyuşmazlık Kurulu, Samsunspor'un oyuncuya ödemeleri bir ay içerisinde yapmaması durumunda FIFA Disiplin Kurulu'na sevk edileceğini duyurdu.
Samsunspor, Litvanyalı futbolcu Aryvdas Novikovas'in sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Daha sonra konuyu FIFA'ya taşıyan Novikovas ile Samsunspor arasındaki durum, FIFA Uyuşmazlık Kurulu tarafından görüşüldü. Kurul, Novikovas'ı haklı bulurken, Samsunspor'a iki dönem transfer yasağı cezası verdi.
FIFA DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLİYOR
Karadeniz ekibi Ocak ve Yaz transfer dönemlerinde transfer yapmama cezasına çarptırıldı. Kararı açıklayan FIFA Uyuşmazlık Kurulu, Samsunspor'un oyuncuya ödemeleri bir ay içerisinde yapmaması durumunda FIFA Disiplin Kurulu'na sevk edileceğini duyurdu.
ÖNCE KADRO DIŞI SONRA FESİH
Litvanyalı sağ kanat oyuncusu Avrydas Novikovas, Samsunspor'da önce kadro dışı bırakılmış daha sonra ise sözleşmesi feshedilmişti. 24 Ocak 2023 tarihinde Samsunspor ile yollarını ayıran 32 yaşındaki oyuncu, daha sonra Hapoel Haifa'ya transfer oldu. Novikovas kariyerine Litvanya'nın Zalgiris takımında devam ediyor.
NOVİKOVAS: SORDUĞUMDA HERKES GÜLÜYORDU
Öte yandan Karadeniz ekibinden ayrılmasının ardından flaş açıklamalar yapan Novikovas, "Her şey iyi gidiyordu. İzin gününde bir mektup aldım. Mektupta takım arkadaşlarımla iyi geçinemediğim, antrenmanlarda iyi bir performans sergilemediğim ve koçu dinlemediğim yazıyordu. Mektup yanlış kişiye gönderildi sandım. Boldrin ve beni 30 gün kadro dışı bıraktılar. Taraftara karşı bizi suçluyor ama ilk mektubu kim gönderdi. Eğer ben yanlış bir tutum sergilesem, takım arkadaşlarımla bir sorun yaşasam bunu anlayabilirdim. Ben neden kadro dışı kaldığımı sorduğumda herkes gülmeye başlıyordu. Herkesle harika anlaşıyordum" ifadelerini kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak? İOKBS (PYBS) burs ödemesi sorgulama ekranı açıldı mı?
- Hırvatistan-Türkiye milli maçı ne zaman? Hırvatistan Türkiye saat kaçta ve hangi kanalda?
- B sınıfı ehliyet için beklenen düzenlemede sona yaklaşıldı! Eğitim sonrası otomatik akredite olacak
- ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır 2023?
- Yememesi gereken arıyı yemeğe kalkınca olanlar oldu! İşte acı veren deneğimin hazin sonu…
- Evlilik kredisi başvuruları ne zaman? 150 bin lira faizsiz kredi başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- İlkokul mezunu 67 binden fazla personel alımı yapılıyor! İŞKUR Beden işçisi, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, beden işçisi, satış danışmanı….
- Aile destek Ekim ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile Destek Ödemesi ödemeleri zamlanacak mı?
- 99 bin TL maaş ile alımlar başladı! Millî Savunma Bakanlığı başvuru şartları ve sürecine ilişkin detayları açıkladı
- Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en kısa savaşları: 40 dakikada her şey sona erdi!
- İbn-i Sina'dan halsizliği hayatınızdan çıkaracak tedavi! Yorgunluğa, uykusuzluğa 1000 yıllık reçete! Meğer o su...
- Sosyal yardım alanlara 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi 2023? Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana 5.000 TL ikramiye ödeniyor mu, kimler alıyor?