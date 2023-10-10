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Süper Lig ekibine 2 dönem transfer yasağı! Ödeme yapılmazsa disipline sevk edilecekler...

SAMSUNSPOR
Giriş Tarihi: 10.10.2023 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023
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Süper Lig ekibine 2 dönem transfer yasağı! Ödeme yapılmazsa disipline sevk edilecekler...

Süper Lig'in yeni takımlarından Samsunspor'a FIFA'daki Arvydas Novikovas dosyasından dolayı iki dönem transfer yasağı geldi. FIFA Uyuşmazlık Kurulu, Samsunspor'un oyuncuya ödemeleri bir ay içerisinde yapmaması durumunda FIFA Disiplin Kurulu'na sevk edileceğini duyurdu.

Samsunspor, Litvanyalı futbolcu Aryvdas Novikovas'in sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Daha sonra konuyu FIFA'ya taşıyan Novikovas ile Samsunspor arasındaki durum, FIFA Uyuşmazlık Kurulu tarafından görüşüldü. Kurul, Novikovas'ı haklı bulurken, Samsunspor'a iki dönem transfer yasağı cezası verdi.

FIFA DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLİYOR

Karadeniz ekibi Ocak ve Yaz transfer dönemlerinde transfer yapmama cezasına çarptırıldı. Kararı açıklayan FIFA Uyuşmazlık Kurulu, Samsunspor'un oyuncuya ödemeleri bir ay içerisinde yapmaması durumunda FIFA Disiplin Kurulu'na sevk edileceğini duyurdu.

ÖNCE KADRO DIŞI SONRA FESİH

Litvanyalı sağ kanat oyuncusu Avrydas Novikovas, Samsunspor'da önce kadro dışı bırakılmış daha sonra ise sözleşmesi feshedilmişti. 24 Ocak 2023 tarihinde Samsunspor ile yollarını ayıran 32 yaşındaki oyuncu, daha sonra Hapoel Haifa'ya transfer oldu. Novikovas kariyerine Litvanya'nın Zalgiris takımında devam ediyor.

NOVİKOVAS: SORDUĞUMDA HERKES GÜLÜYORDU

Öte yandan Karadeniz ekibinden ayrılmasının ardından flaş açıklamalar yapan Novikovas, "Her şey iyi gidiyordu. İzin gününde bir mektup aldım. Mektupta takım arkadaşlarımla iyi geçinemediğim, antrenmanlarda iyi bir performans sergilemediğim ve koçu dinlemediğim yazıyordu. Mektup yanlış kişiye gönderildi sandım. Boldrin ve beni 30 gün kadro dışı bıraktılar. Taraftara karşı bizi suçluyor ama ilk mektubu kim gönderdi. Eğer ben yanlış bir tutum sergilesem, takım arkadaşlarımla bir sorun yaşasam bunu anlayabilirdim. Ben neden kadro dışı kaldığımı sorduğumda herkes gülmeye başlıyordu. Herkesle harika anlaşıyordum" ifadelerini kullanmıştı.

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