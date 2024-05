İşte Okan Buruk’un şampiyonluk 11’i! Galatasaray kritik Konyaspor deplasmanında! Hataya yer yok...

KASASINI DOLDURACAK

Galatasaray, elde ettiği şampiyonlukla yaklaşık 240 milyon lira geliri kasasına koyacak. Sarı-kırmızılı ekip, 38 milyon 30 bin lira lige katılım, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da "şampiyonlar payı" bedeli elde etti.

Süper Lig'de 37 hafta sonunda 32 galibiyet, 3 beraberliği bulunan Galatasaray, performans primi olarak ise 83 milyon 348 bin lira kazandı. "Cimbom" şampiyonluğu garantilemesinin ardından 39,8 milyon liralık primin de sahibi olacak.

Böylelikle Galatasaray'ın bu sezonki yayın havuzundan geliri 238 milyon 803 bin lirayı bulacak.

Yayın bedelinde federasyon ve alt ligler payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belli kriterlere göre ödeme yapılıyor. Buna göre lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, daha önce yaşanan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, her galibiyet için 2 milyon 488 bin, her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı ödeniyor.