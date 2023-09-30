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CANLI | Galatasaray - Ankaragücü (CANLI ANLATIM) Galatasaray - Ankaragücü maçında ilk düdük...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.09.2023 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023
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CANLI | Galatasaray - Ankaragücü CANLI ANLATIM Galatasaray - Ankaragücü maçında ilk düdük...

Süper Lig'de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü ağırlıyor. Aslan'da hedef zorlu engeli kayıpsız atlatarak hem liderliği almak hem de Manchester United maçı öncesi moral depolamak. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarmanın peşinde. Galatasaray - Ankaragücü maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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