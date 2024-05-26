Gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da! Fenerbahçe evinde İstanbulspor’u ağırlıyor | İşte ilk 11’ler

VAR'A İTALYAN HAKEM

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaptığı atamaya göre; bu akşam Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u ağırlayacağı müsabakanın VAR hakemi İtalyan Marco Di Bello olacak.

26 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Fenerbahçe ligde oynadığı son 26 karşılaşmayı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Kayserispor'u 2'şer kez, Sivasspor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kayserispor ve Galatasaray'ı mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.