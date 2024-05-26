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Gözler Kadıköy'de kulaklar Konya'da! Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u ağırlıyor | İşte ilk 11'ler

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
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Gözler Kadıköy’de kulaklar Konya’da! Fenerbahçe evinde İstanbulspor’u ağırlıyor | İşte ilk 11’ler

Fenerbahçe Süper Lig'in 38.haftasında evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Sarı lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda yenerek moral bulurken, ligin son haftasında şampiyonluk için ezeli rakibi sarı kırmızılıların Konya'da puan kaybetmesini bekliyor. İşte Fenerbahçe'nin İstanbulspor karşısındaki ilk 11'i....

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında bugün İstanbulspor'u ağırlıyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Ferdi, Fred, Szymanski, Joshua King, Tadic, Dzeko, Serdar Dursun

İstanbulspor: Mücahit, Okan, Mehmet, Simon Deli, Coly, Ali, Sambissa, Vorobjovas, Loshaj, Jackson, Mamadou

PUAN FARKI 3

Ligde geçtiğimiz hafta derbide deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, son hafta öncesinde aralarındaki puan farkını 3'e indirmiş ve ikili averajda rakibinin önüne geçmişti.

İŞTE ŞAMPİYONLUK SENARYOSU

Sarı-lacivertli ekip rakibini mağlup etmesi durumunda, şampiyonluk için Galatasaray'ın Konya deplasmanında yenilmesini bekleyecek.

Diğer tüm senaryolarda ise Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamlayacak.

FENERBAHÇE'DE 10 EKSİK

Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında 10 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Michy Batshuayi, kırmızı kart cezalısı Alexander Djiku, PFDK'den ceza alan İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Cengiz Ünder ve Rade Krunic maçta forma giyemeyecek.

LİGDE 50. RANDEVU
Fenerbahçe ile İstanbulspor ligde 50. kez mücadele edecek. Geride kalan 49 maçta sarı-lacivertliler 35 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-siyahlarılar hanesine 3 puan yazdırdı. 6 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe 92 gol atarken, İstanbulspor 32 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-1 kazandı.

VAR'A İTALYAN HAKEM

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaptığı atamaya göre; bu akşam Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u ağırlayacağı müsabakanın VAR hakemi İtalyan Marco Di Bello olacak.

26 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Fenerbahçe ligde oynadığı son 26 karşılaşmayı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Kayserispor'u 2'şer kez, Sivasspor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kayserispor ve Galatasaray'ı mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

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