Burdur’da 14 diyaliz hastası entübe edildi! Burdur Valiliği son durumu açıkladı
Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz makinesine giren 33 hasta rahatsızlandı. Mide bulantısı, baş dönmesi ve şuur bulanıklığı ile yeniden hastaneye kaldırılan hastalardan entübe edildiği açıklandı. Burdur Valiliği hastaların son durumuyla ilgili bilgi paylaşırken diyaliz merkeziyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024
17:18 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
17:18
Türkiye'nin gündemine oturan olay Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Dün 08.00- 12.00 ile 12.00- 16.00 seansında diyalize giren hastalarda, eve gittikten sonra baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetleri yaşandı.
Apar topar hastaneye kaldırılan hastaların tetkiklerin ardından Afyon, Isparta, Antalya, Bucak'ta bulunan devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerine sevki yapıldı. Sevk edilen hastalardan 14'ünün ise entübe edildiği, bugün ise entübe edilen hastalardan bazılarının durumunun iyiye gittiği ve entübasyon işleminden çıkarıldığı vurgulandı.
BURDUR VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
Burdur Valiliği, konuya ilişkin diyaliz işleminin ardından evlerinde rahatsızlanan 31 hastanın hastaneye çağrılarak ilk müdahalelerinin yapıldığını, 23 hastanın çevre hastanelere sevk edildiğini, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını vurgulandı.
Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, "Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinde 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü toplam 31 hasta diyalize girmiştir. Diyaliz işlemi tamamlanıp eve nakli sağlanan hastalardan bazılarının baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetleri ile hastaneye başvurmaları üzerine, gün içerisinde diyalize giren tüm hastalara ulaşılarak, hastaneye geri çağrılmıştır.
Geri çağrılan 31 hastaya Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisinde ilk müdahaleleri yapılarak, 8'i Antalya ili, 4'si Afyonkarahisar ili, 3'ü Isparta ili, 4'ü Bucak ilçesi ve 4'ü şehir merkezinde bulunan özel diyaliz merkezi olmak üzere toplam 23 hasta çevre hastaneler ve diyaliz merkezlerine sevk edilmiştir. Önlem olarak Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi kapatılmış, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Süreç ve hastaların durumu yakından takip edilmekte olup, tedavileri devam eden hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.