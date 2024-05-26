Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü! Oğuz Murat Aci’nin eşinden yürek yakan paylaşım!

Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. 16 yaşındaki katil adalete teslim olmak yerine cani annesi ile birlikte ABD'ye kaçtı. Canavar anne ile katil oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartılırken Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'nin yaptığı son paylaşım yürekleri yaktı.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 26.05.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 16:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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