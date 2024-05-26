Katil İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın

MESCİD-İ AKSA'YA İLİŞKİN STATÜKO



Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.