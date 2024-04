Kadıköy'de Fener alayı! Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU)

İRFAN CAN EĞRİBAYAT LİGDE 3. KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor ile oynanan maça 11'de başladı. Son olarak 14 Mart'taki Union Saint-Gilloise mücadelesinde sarı-lacivertlilerin kalesini koruyan İrfan Can, bu sezon 3. kez 11'de yer aldı. Eğribayat, bu sezon 5'i Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri ve grup aşamasında 7 ve Türkiye Kupası'nda da 3 maçta görev aldı.