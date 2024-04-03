Kadıköy'de Fener alayı! Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU)
Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele veren Fenerbahçe ligin 31.haftasında evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Bol gollü geçen karşılaşmada Fenerbahçe rakibini 4-2'lik skorla geçerken karşılaşmaya Tadic'in uzak mesafeden attığı gol damga vurdu. Sarı lacivertliler bu galibiyetle ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından zirve takibini sürdürdü. İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ligin 31.haftasında evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler karşılaşmayı Djiku, Dzeko, Tadic ve Serdar Dursun'un attığı gollerle 4-2 kazandı.
İRFAN CAN EĞRİBAYAT LİGDE 3. KEZ 11'DE
Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor ile oynanan maça 11'de başladı. Son olarak 14 Mart'taki Union Saint-Gilloise mücadelesinde sarı-lacivertlilerin kalesini koruyan İrfan Can, bu sezon 3. kez 11'de yer aldı. Eğribayat, bu sezon 5'i Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri ve grup aşamasında 7 ve Türkiye Kupası'nda da 3 maçta görev aldı.
İSMAİL KARTAL'DAN 5 DEĞİŞİKLİK
Teknik Direktör İsmail Kartal, Trabzonspor maçı 11'ine göre Adana ekibi karşısında 5 değişiklik yaptı. Kartal; kalede Dominik Livakovic yerine İrfan Can Eğribayat'a; savunmada cezalı Bright Osayi-Samuel ile Serdar Aziz'in yerine Mert Müldür ve Jayden Oosterwolde'ye görev verdi. Orta sahada da İsmail Yüksek ve Fred'in yerine Rade Krunic ile Miha Zajc sahada yer aldı.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezası bulunan Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Fred ve Joshua King kadroda yer almadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
3. dakikada orta alanda geniş boşluk yakalayan Zajc, topu rakip ceza sahası yakınlarına kadar sürdükten sonra aradan savunma arkasına kaçan Szymanski'yi gördü. Polonyalı oyuncunun kontrol ettikten sonra penaltı noktasının solunda sağ ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
6. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası dışında Szymanski'nin şutunda savunmaya çarpan top, sol çaprazda Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
12. dakikada sağdan topla hareketlenen ve ceza sahası içine giren İrfan Can Kahveci'nin yerden yakın direğe şutunda, top yandan auta çıktı.
15. dakikada Szymanski'nin ceza sahası dışından sert şutunda, top direk dibinden dışarı gitti.
17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün solundan Zajc'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Mert Müldür'ün arkaya aşırdığı meşin yuvarlağı arka direkte Djiku boş kaleye ağlara gönderdi: 1-0.
25. dakikada Yukatel Adana Demirspor beraberliği buldu. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın pas hatasında ceza sahası içinde araya giren Balotelli, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
27. dakikada soldan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında ön direkte Szymanski'nin arkaya aşırdığı topun gelişine penaltı noktası civarında Dzeko'nun sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
37. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağdan İrfan Can'ın geliştirdiği atakta Szymanski'nin dokunamadığı top son olarak solda Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına çıkardığı topu Zajc, penaltı noktasındaki Dzeko ile buluşturdu. Tecrübeli santrforun dönerek şutunda meşin yuvarlak ikinci kez direkten oyun alanına geldi.
44. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza yayından sert vuruşunda, kaleci İrfan Can topu kontrol etti.
İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
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