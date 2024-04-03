Kadıköy'de Fener alayı! Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU)

İSMAİL KARTAL'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Teknik Direktör İsmail Kartal, Trabzonspor maçı 11'ine göre Adana ekibi karşısında 5 değişiklik yaptı. Kartal; kalede Dominik Livakovic yerine İrfan Can Eğribayat'a; savunmada cezalı Bright Osayi-Samuel ile Serdar Aziz'in yerine Mert Müldür ve Jayden Oosterwolde'ye görev verdi. Orta sahada da İsmail Yüksek ve Fred'in yerine Rade Krunic ile Miha Zajc sahada yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezası bulunan Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Fred ve Joshua King kadroda yer almadı.