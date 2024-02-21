Transfer rekorunu kıracak! Ferdi Kadıoğlu sezon sonu gidiyor... İşte bonservis bedeli
Bu sezon şampiyonluk için mücadele eden Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu için flaş gelişmeler yaşanıyor. Ali Koç geçtiğimiz gönderde Kadıoğlu'nun sezon sonunda kendisine yeni bir sayfa açacağını açık bir şekilde dile getirmişti. CIES, dünya devlerinin radarında olan Ferdi Kadıoğlu için bonservis bedelini belirlerken, sarı-lacivertli takımın sezon sonunda kasasına koymak istediği para belli oldu. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde kadrosunu Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü ile güçlendiren Fenerbahçe'de takımın yıldız oyuncuları da Avrupa devlerinin radarında. Bu oyunculardan önde isim ise Ferdi Kadıoğlu...
DÜNYA DEVLERİNİN RADARINDA!
Bu sezon oynadığı futbolla dikkat çeken milli yıldız için birçok kulüp devreye girmiş durumda.
Geçtiğimiz günlerde Ferdi Kadoğlu hakkında açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da oyuncunun sezon sonunda Avrupa'ya transfer olacağı mesajını vermişti.
ALİ KOÇ:" FERDİ YENİ BİR HİKYAYE YELKEN AÇACAK"
Başkanlığı bırakacağını ifade eden Ali Koç, "Benim tahminim, Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacak." ifadelerini kullandı.
SEZON SONUNDA GİDİYOR
Sarı lacivertli kurmaylar, EURO 2024'te adından söz ettireceğine inandığı yıldız ismi sezon sonu satmayı planlıyor.
İŞTE BONSERVİS BEDELİ...
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'ne göre Süper Lig'in 25 yaş altı tahmini transfer bedeli en yüksek futbolcuyu açıkladı.
TAHMİNLER BELLİ OLDU
CIES'e göre Süper Lig'in 25 yaş altı tahmini transfer bedeli en yüksek futbolcusu 20.9 milyon Euro bedelle Ferdi Kadıoğlu oldu.
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