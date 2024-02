Beşiktaş’ın yeni transferi Ernest Muci İstanbul’a ayak bastı: Bir rüyanın gerçekleşmesi diyebilirim

HÜSEYİN YÜCEL: BEŞİKTAŞ TARAFTARI HER ŞEYİ HAK EDİYOR



Beşiktaş taraftarının her şeyi hak ettiğini belirten Hüseyin Yücel ise, "Ernest'e kulübümüze ve ülkemize hoş geldin diyoruz. Bir söz vardır 'geç olsun, güç olmasın'. Biraz geç oldu taraftarımızın biraz sabrını fazla zorladık ama bence günün sonunda gayet güzel bitirdik. 1'i geldi, 2'ncisi yolda diyelim. Şu an uçakta. Hayırlı uğurlu olsun. Bize güvenen özelikle de bizi eleştiren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum çünkü bizi zorluyorlar. İnşallah Beşiktaş'ımız için hayırlısı olacak. Beşiktaş taraftarı her şeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN