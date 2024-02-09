Beşiktaş’ın yeni transferi Ernest Muci İstanbul’a ayak bastı: Bir rüyanın gerçekleşmesi diyebilirim





Transfer sürecinden de bahseden Muci, "Hızlı bir transfer oldu açıkçası. Maç oynadıktan sonra sabah Varşova'ya gittim buraya gelebilmek için. Bu transferin gerçekleştiği için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.





HASAN ARAT: BEŞİKTAŞ CAMİASINA HAYIRLI OLSUN



Camianın mutlu olacağı bir transfer olduğunu aktaran Başkan Hasan Arat, "Beşiktaş camiasına yeni sporcumuz Muci hayırlı olsun. Beşiktaş camiası her şeye layıktır. Bizler de bu göreve gelirken Beşiktaş'ın emrinde olduğumuzu söyledik. İnşallah güzel başarılara fırsat olur. Bu genç takımımızla güzel şeyler yaparız. Hocamızın çok güvendiği ve uzun zamandır istediği bir oyuncuydu. Samet hocamız da ekibiyle 2 aydır zaten üzerinde çalışıyordu. Türkiye'ye çok severek geldi. Kendisi gerçekten Beşiktaş'ı çok iyi çalışmış. Genç bir oyuncu. Bizim genç oyuncularla çok güzel bir birliktelik olacak. Camiamızın mutlu olacağı bir transfer oldu. Hayırlı olsun Beşiktaş'a" şeklinde konuştu.



Muci'nin Türkiye'yi istemesinin güzel bir netice verdiğini söyleyen Arat, "Transferde dostluklarımızın çok etkisi oldu. Aynı zamanda Varşova Kulüp Başkanı'nın samimi davranışı ve sporcumuzun ailesinin gerçekten Türkiye'yi istemiş olması çok güzel bir netice getirdi" diyerek sözlerini noktaladı.