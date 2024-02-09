Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci İstanbul'a ayak bastı: Bir rüyanın gerçekleşmesi diyebilirim
Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci, İstanbul'a geldi. Muci sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak. İşte Muci'nin ilk sözleri...
Ara transfer döneminin son gününde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Legia Varşova'nın 22 yaşındaki Armavut oyuncusu Ernest Muci'yi transfer ettiğini duyurdu.
Genç oyuncu, Başkan Hasan Arat ve İkinci Başkan Hüseyin Yücel ile birlikte Polonya'dan kalkan uçakla İstanbul'a geldi. Arat, Yücel ve Muci'yi taşıyan uçak, saat 17.00 dolaylarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.
ERNEST MUCI: BİR RÜYANIN GERÇEKLEŞMESİ DİYEBİLİRİM
Beşiktaş'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Ernest Muci, "Böylesi büyük bir kulüpte forma giymek benim için bir rüyanın gerçekleşmesi diyebilirim. Taraftarımızla ve takımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bu kulübün bir parçası olmak benim için çok önemli bir şey" dedi.
Transfer sürecinden de bahseden Muci, "Hızlı bir transfer oldu açıkçası. Maç oynadıktan sonra sabah Varşova'ya gittim buraya gelebilmek için. Bu transferin gerçekleştiği için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
HASAN ARAT: BEŞİKTAŞ CAMİASINA HAYIRLI OLSUN
Camianın mutlu olacağı bir transfer olduğunu aktaran Başkan Hasan Arat, "Beşiktaş camiasına yeni sporcumuz Muci hayırlı olsun. Beşiktaş camiası her şeye layıktır. Bizler de bu göreve gelirken Beşiktaş'ın emrinde olduğumuzu söyledik. İnşallah güzel başarılara fırsat olur. Bu genç takımımızla güzel şeyler yaparız. Hocamızın çok güvendiği ve uzun zamandır istediği bir oyuncuydu. Samet hocamız da ekibiyle 2 aydır zaten üzerinde çalışıyordu. Türkiye'ye çok severek geldi. Kendisi gerçekten Beşiktaş'ı çok iyi çalışmış. Genç bir oyuncu. Bizim genç oyuncularla çok güzel bir birliktelik olacak. Camiamızın mutlu olacağı bir transfer oldu. Hayırlı olsun Beşiktaş'a" şeklinde konuştu.
Muci'nin Türkiye'yi istemesinin güzel bir netice verdiğini söyleyen Arat, "Transferde dostluklarımızın çok etkisi oldu. Aynı zamanda Varşova Kulüp Başkanı'nın samimi davranışı ve sporcumuzun ailesinin gerçekten Türkiye'yi istemiş olması çok güzel bir netice getirdi" diyerek sözlerini noktaladı.
HÜSEYİN YÜCEL: BEŞİKTAŞ TARAFTARI HER ŞEYİ HAK EDİYOR
Beşiktaş taraftarının her şeyi hak ettiğini belirten Hüseyin Yücel ise, "Ernest'e kulübümüze ve ülkemize hoş geldin diyoruz. Bir söz vardır 'geç olsun, güç olmasın'. Biraz geç oldu taraftarımızın biraz sabrını fazla zorladık ama bence günün sonunda gayet güzel bitirdik. 1'i geldi, 2'ncisi yolda diyelim. Şu an uçakta. Hayırlı uğurlu olsun. Bize güvenen özelikle de bizi eleştiren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum çünkü bizi zorluyorlar. İnşallah Beşiktaş'ımız için hayırlısı olacak. Beşiktaş taraftarı her şeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeşilçam’ın gözde filminde pes artık dedirten hata! Kemal Sunal’ın yaptığı 40 yıl sonra ortaya çıktı
- Sadece keskin gözlere sahip izleyiciler fark etti! Teşkilat, Gönül Dağı, Yalı Çapkını, Muhteşem Yüzyıl çekim hatalarına şaşıracaksınız
- Futbolda mavi kart nedir, uygulanmaya ne zaman başlayacak? IFAB duyurdu! Mavi Kart cezası Süper Lig'de olacak mı?
- SGK'dan tek belge yetiyor! 25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-46-47 yaşında emeklilik bileti! En az 10.000 TL maaş! 4B Bağkur 1261 gün prim...
- Af yasası çıkacak mı, son durum nedir? 8. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'e ne zaman gelecek? İnfaz düzenlemesi 2024
- Maaşı 20.000 TL altı olan tüm emeklilere piyango vurdu! C.tesi ve P.tesi 10.00’da IBAN'dan 14.150 TL ödeme
- Mehmet Ali Erbil çocuklarıyla paylaştı! Torunu ilgi odağı oldu! "Ne kadar büyümüş" Yasmin Erbil detayı dikkat çekti...
- Çeyrek, tam, cumhuriyet altını alanlar yandı! Darphane detayını öğrenen uzak duruyor! Rekor seviyelere az kala...
- Ara transfer dönemi bitiş tarihi 2024 | Ara transfer dönemi ne zaman, saat kaçta sona erecek?
- Cuma Hutbesi tam metin | 9 Şubat 2024 bu haftaki Cuma Hutbesi konusu nedir?
- Cristiano Ronaldo'nun servetine bakın! 168 Ferrari, 1 ülke, 50 ada... O paraya aldıklarına inanamayacaksınız!
- Kelle paça yanında sönük kalıyor! Kat kat daha yararlı çorbayı doktorlar açığa çıkardı!