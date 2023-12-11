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Son dakika: Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı

MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 11.12.2023 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
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Son dakika: Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’dan Halil Umut Meler’e yumruklu saldırı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yaşanan olayın ardından Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Emre Belözoğlu'nun ekibi MKE Ankaragücü evinde İlhan Palut'un yönetimindeki Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona ererken Ankaragücü'nün golü 14. dakikada Olimpiu Morutan'ın ayağından geldi. Çaykur Rizespor'a beraberliği getiren golü ise 90+7'de Adolfo Gaich attı.

Ankaragücü'nde Ali Sowe, 50. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rizespor'da ise 90+5'te Emirhan Topçu, ikinci sarı kart sonucu oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 18'e yükseltirken, Çaykur Rizespor 22 puana ulaştı. kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Ankaragücü deplasmanda Alanyaspor'a konuk olurken, Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

MAÇ SONU HAKEME SALDIRI!

Maçın ardından sahaya giren bir kişi, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruğun ardından yerde kalan Halil Umut Meler'e saldıran kişi güçlükle sahadan uzaklaştırıldı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Meler'e yumruk atan kişi Ankaragücü Başkanı Faruk Koca.

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