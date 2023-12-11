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Hakem Halil Meler’e saldıran Faruk Koca AK Parti’den ihraç edilecek

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 11.12.2023 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
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Hakem Halil Meler’e saldıran Faruk Koca AK Parti’den ihraç edilecek

Son dakika haberleriSüper Lig’de hakem Halil Umut Meler’e saldıran MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, AK Parti’den ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Yarın MKYK’da görüşülecek.

Süper Lig'in Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün çalmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atıldı. Meler'e yumruk atan kişinin MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca olduğu ortaya çıktı.

İHRAÇ EDİLECEK

Meler'in yere düştüğü anlarda diğer taraftan gelen bir kişi de kafasına tekmeyle saldırdı. Yaşanan saldırının ardından hakemlerin önümüzdeki hafta maçlara çıkmayacağı iddia edildi. Öte yandan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Yarın MKYK'da görüşülecek.

KOCA GÖZALTINA ALINACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın gözaltına alınacağını bildirdi. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir.

Hakemimize saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır.

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