Hakem Halil Meler’e saldıran Faruk Koca AK Parti’den ihraç edilecek

İHRAÇ EDİLECEK

Meler'in yere düştüğü anlarda diğer taraftan gelen bir kişi de kafasına tekmeyle saldırdı. Yaşanan saldırının ardından hakemlerin önümüzdeki hafta maçlara çıkmayacağı iddia edildi. Öte yandan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Yarın MKYK'da görüşülecek.