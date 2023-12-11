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Haberler Galeri Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Ardından Meler, futbolcuların linçine uğradı. Yaşanan olay sonrası Lig hakemleri bu hafta maçlara çıkmama kararı alırken Meler'e yapılan saldırı sosyal medyada tepki gördü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kınama paylaşımı yaptı. Öte yandan Tunç, olay hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, adliyeye sevk edilirken tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Hakemimize yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız da Halil Umut Meler ile telefonda görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 11.12.2023 23:35 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 12:02
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Hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Emre Belözoğlu'nun ekibi MKE Ankaragücü evinde İlhan Palut'un yönetimindeki Çaykur Rizespor'u konuk etti.

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Hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona ererken Ankaragücü'nün golü 14. dakikada Olimpiu Morutan'ın ayağından geldi. Çaykur Rizespor'a beraberliği getiren golü ise 90+7'de Adolfo Gaich attı.

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Hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı

MAÇ SONUNDA HAKEME SALDIRI

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Hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı

Maçın ardından sahaya giren bir kişi, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruğun ardından yerde kalan Halil Umut Meler'e saldıran kişi güçlükle sahadan uzaklaştırıldı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Meler'e yumruk atan kişi Ankaragücü Başkanı Faruk Koca.

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Hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı

6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Süper Lig'de dün akşam yapılan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 3 kişi Ankara Batı Adliyesine sevk edildi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi.

Maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından hastaneye giden Koca, emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gördü. Ardından gözaltı işlemleri hastanede yapılan ve ilk ifadesi hastanede alınan Koca, Ankara Batı Adliyesine sevk edildi.

Hakeme saldırıda bulunan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan K.Ç. ve Ş.Y.Ş. de Ankara Batı Adliyesine getirildi. Bu arada, soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet ve spor şubesi ekipleri, Sincan'daki Batı Adliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.