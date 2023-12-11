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Videolar Spor Videoları Son dakika: Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı!

Son dakika: Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.12.2023 22:37
Güncelleme:12.12.2023 00:13
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı.
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