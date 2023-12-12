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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.12.2023 00:01
Güncelleme:12.12.2023 00:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.
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