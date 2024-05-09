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Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda milli sporculardan 2 madalya!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Avrupa Para Tekvando Şampiyonası’nda milli sporculardan 2 madalya!

Milli sporcular, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

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