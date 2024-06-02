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Gazze Şifa Hastanesi doktoru Fadya Malhis'den Başkan Erdoğan'a övgü yağmuru: Filistinlilerin tek umudu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
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Gazze Şifa Hastanesi doktoru Fadya Malhis’den Başkan Erdoğan’a övgü yağmuru: Filistinlilerin tek umudu...

Katil İsrail, Gazze'de büyük bir katliam gerçekleştirirken arkasına da ABD ve batı ülkelerinin desteğini aldı. Soykırıma imza atan İsrail'in ölüm saçan hamleleri her geçen gün arttı. İsrail'in 'Tünel var' diyerek bombaladığı Şifa Hastanesi'nde görevli Dr. Fadya Malhis ise Siyonist zulmünü anlatırken "Başkan Erdoğan Gazze'de seviliyor. O bizim Filistinlilerin tek umudu. Bu zulme en yüksek perdeden tepki gösteren tek Müslüman lider." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Siyonist İsrail, dünyanın gözü önünde 21. Yüzyıl'ın en kanlı soykırımına imza attı. 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik düzenlediği saldırılarda 40 bine yakın sivili hayattan kopardı. Hastaneleri, okulları, çadır kamplarını bile bombalayan İsrail, ABD ve Batılı ülkelerin desteğini de arkasına aldı.

HASTANEDE GÖREVLİ DOKTOR ANLATTI

Katil İsrail ordusunun en kanlı saldırılarını düzenlediği yerlerden biri olan Şifa Hastanesi'nden geriye enkaz kaldı. İsrail'in altında tünel var bahanesi ile katliam yaptığı, oysa yalnızca yaralı Filistinlilerin kısıtlı imkanlarla tedavi gördüğü o hastanede görev yapan Dr. Fadya Malhis zulmü SABAH Pazar ekibine anlattı. Oğlu gelini ve torunlarıyla Gazze'den Türkiye'ye gelen Doktor Malhis, masum Gazze halkı üzerinde estirilen Siyonist terörü anlattı.

"ALTINDA TÜNEL VAR" BAHANESİ...

Fadya Malhis, İsrail tarafından bombalanan Şifa Hastanesi'nde tedavi gören yoğun bakım ünitesindeki yeni doğan bebeklerin yaşadığı dramı tüm dünyaya duyuran isimlerin arasındaydı. Malhis, Gazze'nin en büyük hastanelerinden biri olan Şifa Hastanesi, 'altında tünel var' bahanesiyle İsrail askerlerince yerle bir edildiği için görevini yapmayan onlarca Filistinli doktordan sadece biri. İsrail vahşetini cesurca dünya kamuoyuna aktardığı için de Siyonistler tarafından hedef alınmış bir isim. Mısır sınırındaki Refah kapısına ulaşmak için yürüdükleri 10 kilometrelik yolda İsrail askerleri defalarca kendilerine ateş açmış. Zorlu bir mücadelenin ardından önce Mısır'a daha sonra da Türkiye'ye gelmişler.

İMKANSIZLIKLARA RAĞMEN BÜYÜK MÜCADELE

Gazze'de büyük bir insanlık dramının yaşandığına değinen Doktor Malhis, "Gazze'nin en büyük sağlık kompleksi yok edildi. Sağlık sistemini bitirdiler. Zor da olsa yaralıları tedavi etmeye çalışıyorduk. İmkansızlıklara rağmen mücadele ediyorduk. Tünel var yalanını ortaya attılar. Fakat yıkmalarına rağmen bir şey bulamadılar. Amaçları yaralıları tedavi etmemizi engellemekti. Batı medyası da buna çanak tuttu. Tünel bulamadılar ama toplu mezarlar vardı. İnsanlar canlı canlı gömüldü. Birçok doktor arkadaşımız şehadet şerbetini yudumladı. Aile yakınlarıma işkence edildi. Birçok aile ferdimiz halen tutuklu" dedi.

KITLIK VE YOKLUK HÜKÜM SÜRÜYOR

Gazze'de kıtlığın ve yokluğun hüküm sürdüğünü kaydeden Malhis, "Yüzbinlerce insan hurma ve su ile yaşamaya çalışıyor. Yağmur suyu içtik. Halen içiliyor. Benim evim, arabam, bütün varlığım gitti. Ama sabrettik. Allah'a güveniyoruz. Sadece ben değil, bütün Gazzelilerin her şeyi gitti. Fakat hepsi Allah'a tevekkül ediyor. Yokluğa rağmen cesurca mücadele eden kahraman Filistin halkı bunun bir imtihan olduğunu düşünüyor " diye konuştu.

ERDOĞAN BÜYÜK SAYGI GÖRÜYOR

Başkan Erdoğan'ın Gazze'de çok sevildiğini vurgulayan Malhis, "Başkan Erdoğan Gazze'de seviliyor. O bizim Filistinlilerin tek umudu. Bu zulme en yüksek perdeden tepki gösteren tek Müslüman lider. Diğerleri çok cılız tepkiler veriyor. Eğer sadece İslam ülkelerinin liderleri Erdoğan'ın verdiği tepki kadar bir tavır ortaya koysalardı bunlar yaşanmazdı. O nedenle Gazze'de herkes Erdoğan'ı seviyor ve sayıyor. Erdoğan'ın sesine ses verselerdi, biraz omuz verselerdi, az bir tavır koysalardı bugün durum başka olabilirdi. Mazlum milletler nasıl ki Erdoğan'a güveniyor biz de o nispette Erdoğan'a güveniyoruz" dedi.

EŞİNE AZ RASTLANIR BİR SOYKIRIM

Gazze'nin sadece Filistinlilerin sorunu olmadığını kaydeden Malhis, "Gazze'de yaşanan ve eşi benzeri tarihte az görülmüş soykırım bütün insanlığın ortak meselesi haline gelmiştir. Bir halk kendi kadim topraklarından barbar yöntemlerle sürülmek istenmektedir. Güvenli bölge dedikleri yerleri bile bombalamaktadırlar. Sonra da yüzsüzce yanlış oldu diyebiliyorlar. Sağlık sistemini çökertmek, temel gıdayı engellemek hangi savaşın kanunda var. Gazze halkı suya bile ulaşamıyor. Ona rağmen onurlu direnişlerini sürdürüyor. Bizler de bütün imansızlıklara rağmen, 'hastaneyi boşaltın, vuracağız' tehditlerine rağmen bir an bile taviz vermeden mücadele ettik. En sonunda Gazze'nin en büyük sağlık kompleksini yerle bir ettiler" şeklinde konuştu.

BATI SINIFTA KALDI

Batı'nı demokrasi ve insan hakları sözlerinin kocaman bir yalan olduğunu vurgulayan Malhis, "Hastanelerde enerji bulamadık. İlaç bulamadık. Canlı ameliyatlar yaptık. Yenidoğan bebekler öldü. Batı medyası bunları İsrail lehine değiştirerek servis etti. Zulmü adeta perdeledi. Batı'nın evrensel insan hakları söylemleri Gazze halkıyla birlikte toprağa girdi. Kocaman bir yalan olduğu anlaşıldı.

ARAP ÜLKELERİ GEREKLİ DESTEĞİ VERMEDİ

Batı'nı demokrasi ve insan hakları sözlerinin kocaman bir yalan olduğunu vurgulayan Malhis, "Hastanelerde enerji bulamadık. İlaç bulamadık. Canlı ameliyatlar yaptık. Yenidoğan bebekler öldü. Batı medyası bunları İsrail lehine değiştirerek servis etti. Zulmü adeta perdeledi. Batı'nın evrensel insan hakları söylemleri Gazze halkıyla birlikte toprağa girdi. Kocaman bir yalan olduğu anlaşıldı.

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