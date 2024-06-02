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İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi: Mahsur kalanlar var

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
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İstanbul Küçükçekmece’de bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi: Mahsur kalanlar var

Son dakika haberine göre İstanbul Küçükçekmece'de bir bina bilinmeyen bir sebeple çöktü. Enkaz altında kalanların olduğu bildirilirken, olay yerine Küçükçekmece ve Bahçelievler'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan bir bina 08.45 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 4 katlı bir binanın çöktüğü ve içinde bazı vatandaşların mahsur kaldığı bildirildi.

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BİR KİŞİ KURTARILDI

Enkaz altında kalan bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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