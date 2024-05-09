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Arsenal Jorginho'nun sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Arsenal Jorginho’nun sözleşmesini 2025’e kadar uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Brezilya asıllı İtalyan milli futbolcu Jorginho'nun sözleşmesini uzattı.

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