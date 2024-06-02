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FETÖ elebaşı Gülen'i kim, neden kaçırdı? Örgüt içi kavga... Gizli mezarlar kimin? En özel detaylar A Haber'de

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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FETÖ elebaşı Gülen’i kim, neden kaçırdı? Örgüt içi kavga... Gizli mezarlar kimin? En özel detaylar A Haber’de

FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki çiftçiliği sessizliğe bürünürken, FETÖ merkezinde önceden nöbet tutan silahlı ve üniformalı Amerikalı güvenlik görevlileri artık yerlerinde görülmüyor. Diğer yandan çevredekiler FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çiftlikten başka bir yere götürüldüğünü düşünürken, daha önce örgüt merkezi olarak kullanılan yerin otoparkı büyük ölçüde boşalmış durumda. Peki, FETÖ elebaşı Gülen'i kim, neden kaçırdı? FETÖ'de örgüt içi kavga... Gizli mezarlar kimin? Uzman isimler A Haber'de konuya ilişkin en özel detayları aktardı.

Türkiye'deki yapılanması ardı ardına düzenlenen operasyonlarla çöken Fetullahçı Terör Örgütü'nde iç kavgalar yaşanıyor. Öyle ki elebaşı Gülen'in sağlık durumunun da her geçen gün kötüye gitmesiyle örgüt yönetimini ele geçirme mücadelesi ve ayrışma süreci ayyuka çıkmıştı. Son olarak da örgütün üst düzey teröristlerinin, elebaşı Gülen'i Pensilvanya'daki şer yuvasından kaçırdığı iddia edildi.

Konuyla ilgili özel detaylar uzman isimler tarafından en etkili harita üzerinden A Haber'de değerlendirildi.

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman:

Fetullah Gülen kayıp. Kaçırılmış olabilir, ölmüş olabilir… Ancak Fetullah Gülen'in en yakınındaki isimler; Bunların başını Cevdet Türkyolu çekiyor. Gülen'i alıp başka bir yere götürmüş olabilir.

Ebu-Seleme Gülen, terörist başının öz yeğeni ortaya çıktı. 15 Temmuz'a ilişkin Gülen'i aklamaya ve çevresindekileri darbecilikle suçluyor. Ebu-Seleme daha sonra Pensilvanya'daki evlerinin içerisinde bir video yayınladı. Video çekerek dışarı çıktı ve orada ilginç bir ifade kullandı. "Fetullah Gülen artık burada değil" onu kaçırdılar dedi.

Kaçırdığını iddia ettiği kişiler ise Gülen'in en yakınındaki kişiler; Cevdet Türkyolu, Kudret Ünal ve Mustafa Özcan… Bunu söyleyen Gülen'in öz yeğeni.

Elebaşı Gülen'in özel kalem müdürü Cevdet Türkyolu, hatta örgütün paralarının cukkaladı ve ev, arsa alıp zengin oldu şeklinde bir sürü haberi yapıldı. FETÖ'nün para kasası Mustafa Özcan en önemli isimlerinden bir tanesi. Yani diyor ki, bu ikisi organize etti ve kamptan götürdüler.

Şöyle bir gerçek var. Gülen şu anda kampta değil ve oradaki hareketlilik minimuma inmiş durumda. Otoparklarda, binanın çevresinde arabalar çok az. Burada bir sessizlik söz konusu. Normalde buralar araba dolu olur. Ancak şu anda böyle bir durum yok.

Amerika'da kaçakken vefat eden FETÖ'cülerin mezarlarının havadan görüntüleri… Pensilvanya'daki 60 dönümlük bir iş adamı tarafından satın alınıp FETÖ'ye bağışlanan arazinin teröristlerin mezarları... Hatta bunlardan bir tanesinin de Gülen için hazırlandığı iddia ediliyor.

Akşam Gazeteci Yazarı Kurtuluş Tayiz:

Ebu-Seleme Gülen dedi ki, "15 Temmuz hain darbe girişimi, Gülen'e kabul ettirildi ve onay sonrası örgüt harekete geçti" Bu şu anlama geliyor, Gülen'in sempatizanı olan birçok kesimde darbeden bizim haberimiz yoktu algısı yaratılmaktır. Elebaşı Gülen'in yeğeni darbeyi itiraf eden bir isimdir.

Örgüt içerisinde çok büyük bir kaos, parçalanma, miras kavgası söz konusu. Bu süreci kim yönetecek neticede CIA yönetecek. CIA 25 yıl sonra Gülen'i Pensilvanya'daki malikanesinden alıp başka yere götürdü. Bunlar örgütü devralmaya çalışıyorlar. Bunlar bir miras kavgası, CIA ve Mossad'da Gülen sonrası örgütü kontrol altına almaya çalışacak.

Askeri Stratejist İbrahim Keleş:

Eğer oradaki polisler olsaydı, bu çekime müsaade etmezlerdi. İlk zamanlar Türk vatandaşları malikaneni olduğu bölgeye gösteri yapmak için gidiyordu ancak yaklaştırmıyorlardı.

CIA muhtemelen Gülen'in yerini biliyordur.

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