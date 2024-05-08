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Birleşmiş Milletler, 25 Mayıs'ı 'Dünya Futbol Günü' ilan etti

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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Birleşmiş Milletler, 25 Mayıs’ı ’Dünya Futbol Günü’ ilan etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, kabul ettiği karar tasarısıyla 25 Mayıs'ın "Dünya Futbol Günü" olarak kutlanacağını açıkladı.

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