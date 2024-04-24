ZTK’da yarı final heyecanı! Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı şifresiz A Spor’da





AVCI İLE İKİNCİ KEZ YARI FİNAL



Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ikinci kez kupada yarı final oynayacak.



Abdullah Avcı ile ilk olarak 2020-2021 sezonunda kupada mücadele eden bordo-mavililer, 5. eleme turunda Adana Demirspor'a 2-2 biten karşılaşmanın ardından penaltılarla elendi.



Trabzonspor, Avcı yönetiminde Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı 2021-2022 sezonunda ise Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselerek Kayserispor ile eşleşti. İlk maçı 1-0 kazanan bordo-mavililer, deplasmanda 4-2 yenilerek organizasyona veda etti.



Karadeniz ekibi, bu sezon da konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek Avcı idaresinde ikinci kez yarı finale yükseldi.



Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü elemesi halinde deneyimli teknik adam ile ilk kez, tarihinde de 16. kez kupada final oynama başarısı gösterecek.