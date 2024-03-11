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Galatasaray'dan TFF'ye hakem tepkisi: "Türk futbol kamuoyuna hesap verin"

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Giriş Tarihi: 11.03.2024 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
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Galatasaray’dan TFF’ye hakem tepkisi: Türk futbol kamuoyuna hesap verin

Son dakika.... Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemi Kadir Sağlam'a ve sarı-lacivertli takımın futbolcusu Mert Hakan Yandaş'a tepki gösterildi. Galatasaray Kulübü, "Türk futbol kamuoyuna hesap verin veya bırakın!" ifadelerini kullandı.

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