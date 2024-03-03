DERBİ (BJK-GS) CANLI YAYIN SAATİ | 3 Mart 2024 Beşiktaş-Galatasaray derbisi bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY SON DURUM

Galatasaray, bu sezon oynadığı 27 karşılaşmada 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 57 kez sarsan sarı kırmızılılar, kalesinde ise sadece 15 gol gördü. Galatasaray, bu sezon ligin en az gol yiyen takımı olurken haftaya topladığı 72 puanla birinci sırada girdi.