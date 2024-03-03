03 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri DERBİ (BJK-GS) CANLI YAYIN SAATİ | 3 Mart 2024 Beşiktaş-Galatasaray derbisi bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

DERBİ (BJK-GS) CANLI YAYIN SAATİ | 3 Mart 2024 Beşiktaş-Galatasaray derbisi bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2024
ABONE OL
DERBİ BJK-GS CANLI YAYIN SAATİ | 3 Mart 2024 Beşiktaş-Galatasaray derbisi bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in zirve mücadelesini yakından ilgilendiren Beşiktaş - Galatasaray maçı, 28. haftada büyük bir heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetle puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray, deplasmanda oynayacağı bu kritik maçta üç puanı alarak zirve yarışında avantaj sağlamayı amaçlıyor. Öte yandan, Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş ise galibiyet serisini sürdürerek önemli bir çıkış yakalamak istiyor.

Fenerbahçe'nin haftayı galibiyetle kapatmasıyla birlikte, Galatasaray deplasmanda Beşiktaş karşısından üç puanı alarak zirve yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon oynadığı 27 karşılaşmada 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle çıkışını sürdürüyor. Ligin ilk yarısında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Peki Beşiktaş-Galatasaray derbisi bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in heyecan dolu 28. haftasında, Fernando Santos'un önderliğindeki Beşiktaş evinde lider Galatasaray'ı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda gerçekleşecek bu kritik mücadele, 3 Mart Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

Karşılaşma, futbol tutkunları için büyük önem taşırken, canlı olarak beIN Sports 1 ekranlarından izlenebilecek. Bu derbi maçı, Süper Lig'in zirve mücadelesinde önemli bir dönemeç olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Salih, Al Musrati, Rashica, Muci, Cenk ve Semih 11'ini tercih etmesi bekleniyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ise Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi 11'ini sahaya sürmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ SON DURUM

Fernando Santos yönetiminde çıkış yakalamak isteyen siyah beyazlılar, geride kalan 27 haftada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 39 kez sarsan Beşiktaş, kalesinde gördüğü 31 gole engel olamadı. Beşiktaş haftaya topladığı 46 puanla 4. sırada giriyor.

BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Tayfur Bingöl'ün yanı sıra sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile Bakhtiyor Zaynutdinov, bugün kadroda yer almayacak. Salih Uçan'ın durumu ise maç günü belli olacak.

6 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, bu akşam kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

GALATASARAY SON DURUM

Galatasaray, bu sezon oynadığı 27 karşılaşmada 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 57 kez sarsan sarı kırmızılılar, kalesinde ise sadece 15 gol gördü. Galatasaray, bu sezon ligin en az gol yiyen takımı olurken haftaya topladığı 72 puanla birinci sırada girdi.

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

Hakim Ziyech'in forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı takımda, Serge Aurier'in durumu belirsizliğini koruyor.

Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen futbolculardan Ziyech, Dolmabahçe'de sahaya çıkamayacak. Yeni transfer Serge Aurier'nin durumu ise bugün yapılacak antrenmanda belli olacak.

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira ise müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bugünkü karşılaşmada kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA