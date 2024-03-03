DERBİ (BJK-GS) CANLI YAYIN SAATİ | 3 Mart 2024 Beşiktaş-Galatasaray derbisi bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig'in zirve mücadelesini yakından ilgilendiren Beşiktaş - Galatasaray maçı, 28. haftada büyük bir heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetle puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray, deplasmanda oynayacağı bu kritik maçta üç puanı alarak zirve yarışında avantaj sağlamayı amaçlıyor. Öte yandan, Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş ise galibiyet serisini sürdürerek önemli bir çıkış yakalamak istiyor.
Fenerbahçe'nin haftayı galibiyetle kapatmasıyla birlikte, Galatasaray deplasmanda Beşiktaş karşısından üç puanı alarak zirve yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon oynadığı 27 karşılaşmada 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle çıkışını sürdürüyor. Ligin ilk yarısında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Peki Beşiktaş-Galatasaray derbisi bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'in heyecan dolu 28. haftasında, Fernando Santos'un önderliğindeki Beşiktaş evinde lider Galatasaray'ı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda gerçekleşecek bu kritik mücadele, 3 Mart Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
Karşılaşma, futbol tutkunları için büyük önem taşırken, canlı olarak beIN Sports 1 ekranlarından izlenebilecek. Bu derbi maçı, Süper Lig'in zirve mücadelesinde önemli bir dönemeç olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Salih, Al Musrati, Rashica, Muci, Cenk ve Semih 11'ini tercih etmesi bekleniyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ise Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi 11'ini sahaya sürmesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ SON DURUM
Fernando Santos yönetiminde çıkış yakalamak isteyen siyah beyazlılar, geride kalan 27 haftada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 39 kez sarsan Beşiktaş, kalesinde gördüğü 31 gole engel olamadı. Beşiktaş haftaya topladığı 46 puanla 4. sırada giriyor.
BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK
Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Sakatlığı bulunan Tayfur Bingöl'ün yanı sıra sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile Bakhtiyor Zaynutdinov, bugün kadroda yer almayacak. Salih Uçan'ın durumu ise maç günü belli olacak.
6 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, bu akşam kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
GALATASARAY SON DURUM
Galatasaray, bu sezon oynadığı 27 karşılaşmada 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 57 kez sarsan sarı kırmızılılar, kalesinde ise sadece 15 gol gördü. Galatasaray, bu sezon ligin en az gol yiyen takımı olurken haftaya topladığı 72 puanla birinci sırada girdi.
GALATASARAY'DA İKİ EKSİK
Hakim Ziyech'in forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı takımda, Serge Aurier'in durumu belirsizliğini koruyor.
Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen futbolculardan Ziyech, Dolmabahçe'de sahaya çıkamayacak. Yeni transfer Serge Aurier'nin durumu ise bugün yapılacak antrenmanda belli olacak.
Galatasaray'da Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira ise müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bugünkü karşılaşmada kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DERBİ (BJK-GS) CANLI YAYIN SAATİ | 3 Mart 2024 Beşiktaş-Galatasaray derbisi bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
- İlber Hoca Türkiye'nin İtalya'sı dedi, ilçe doldu taştı! Turistler akın akın geliyor
- Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı KURA TARİHLERİ | Hastanelere İŞKUR'la KPSS'siz, Mülakatsız işçi alımı müjdesi! İşte kadro ve branşlar
- Müslüm Gürses ne zaman ve neden öldü? İşte Müslüm Baba'nın hayatı ve kariyeri...
- Erken emeklilikte 2160 günlük kazanç ortaya çıktı! EYT'siz 1999-2000-2008 sonrası sigorta girişlilere iyi haber!
- Taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? 90 bin işçiye kadro kimleri kapsıyor? 2024 Mart son durum ne?
- 1-3-5-10 yıl ve üstü çalışana 198.610 TL! Kıdem tazminatında liste güncellendi!
- MSÜ-2024 puan hesaplama | 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? MSÜ kaç net kaç puan eder?
- MSÜ SORU VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR ÖSYM | MSÜ-2024 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış alarmı! İstanbul için gün verdiler! Dalga dalga geliyor
- Emekliye temmuz zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 16.651 TL maaş! %11'lik oranla 10.000, 11.000, 11.500 TL alana...
- MSÜ sınavına girerken neler yasak? Sınava girerken telefon, oje, yüzük, bileklikle giriş serbest mi?