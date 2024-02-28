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Semih Kılıçsoy İngiliz devlerini peşine taktı! Galatasaray detayı akılları karıştırdı

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Giriş Tarihi: 28.02.2024 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
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Semih Kılıçsoy İngiliz devlerini peşine taktı! Galatasaray detayı akılları karıştırdı

Süper Lig'de son haftalarda çıkış yakalayan Beşiktaş'ta genç yıldız Semih Kılıçsoy attığı gollerle ve gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Birçok dev kulübün dikkatini çeken Kılıçsoy için bomba bir transfer haberi geldi. Genç yıldız İngiliz devlerini peşine taktı. Öte yandan flaş transfer için Galatasaray detayı ortaya çıktı...

Trendyol Süper Lig'de heyecam tüm hızıyla devam ederken, çıkışa geçen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

DEVLER KILIÇSOY'UN PEŞİNDE!

Siyah beyazlılarda son zamanlarda sergilediği performansla birçok dev kulübün gözdesi haline gelen Semih Kılıçsoy ile ilgili bomba bir transfer haberi geldi.

GALATASARAY DETAYI AKILLARI KARIŞTIRDI

Avrupa devinden genç yıldız için ilk hamle gelirken, flaş Galatasaray detayı de ortaya çıktı.

İstanbulspor mücadelesindeki muhteşem oyununu harika bir golle süsleyen ve ligdeki gol sayısını da 9'a çıkaran Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın devlerini peşine taktı.

İNGİLİZ DEVLERİ SIRAYA GİRDİ

Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'dan talipleri olan 18 yaşındaki yıldız için en somut girişim ise Premier Lig ekibi Arsenal'den geldi.

İngiliz basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre topçuların, 3 Mart Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş- Galatasaray derbisine Semih'i izlemek için gözlemci göndereceğini duyurdu.

Haberin içeriğinde ise şu ifadelere yer verildi: "Arsenal gelecek sezon için forvet hattını güçlendirmeyi hedefliyor ve Kılıçsoy, aralık ayında sahneye çıktıktan sonra Premier Lig ekibinin dikkatini çekti.

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