Ahaber.com.tr sordu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske yanıtladı! "Galatasaray taraftarı..."

"BUNLARI SORUN ETMİYORUZ..."

Okan Buruk, "Tabii ki bu benim isteğim değil, hepimizin ortak isteğiydi o mevkilere oyuncu getirebilirdik. Ancak bir anlamda da orada biz kendi opsiyonumuzu yarattık. Tabii ki Aurier'ı finalden sonra hızlı bir şekilde getirip bugün kadroya almak istiyorduk ancak final maçında yaşadığı bir adale ağrısı olmasından dolayı değerlendiremedik. Buraya sakat olarak geldi ikinci derece bir zorlanması var. Tabii ki beklentim onu bu maçta kadroya alıp lig maçında oynatabilmekti... Yerine oynayacak arkadaşlarımız var bunları sorun etmiyoruz. Derrick'te önümüzde maçta bizim için opsiyon olacaktır." dedi.