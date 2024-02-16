Ahaber.com.tr sordu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske yanıtladı! "Galatasaray taraftarı..."
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag karşısında son dakikada bulduğu golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak avantajı kaptı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ahaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek ve Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın sorularına Okan Buruk ve Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske'den çarpıcı yanıtlar geldi. Brian Priske, maçın ardından gerçekleşen basın toplantısında Rams Park'taki atmosfer hakkındaki sorulan yönelik flaş bir açıklamada bulunurken, Okan Buruk ise yeni transferlerin kadroya katılacağı tarihi verdi.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk eden Galatasaray, uzatmada bulduğu golle rövanş öncesi avantaj yakaladı.
Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta 45 binden fazla taraftarın önünde yapılan maçın ilk yarısını Kerem Demirbay'ın 19. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.
Çekya temsilcisi, 47. dakikada Angelo Preciado'nun golüyle skora denge getirdi. Galatasaray, 62. dakikada Dries Mertens'in şutunda Ladislav Krejci'nin kendi kalesine attığı golle bir kez daha öne geçti. Victor Nelsson'un 62. dakikada oyundan atılmasının 3 dakika sonrasında sarı-kırmızılılar Jan Kuchta'nın golüne engel olamayınca skor 2-2'de bir kez daha eşitlendi.
Mücadelenin son dakikalarında rakibine pozisyonlar veren Galatasaray, Mauro Icardi'nin 90+1. dakikada bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
MAÇ SONU AÇIKLAMALARI
Maçın ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske soruları yanıtladı.
SPARTA PRAG TEKNİK DİREKTÖRÜ GALATASARAY TARAFTARINI NASIL BULDU?
Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın, "Taraftarı nasıl buldunuz?" sorusuna yönelik açıklamalada bulundu.
Sarı-kırmızılı taraftarların maçta oluşturduğu atmosfere yönelik Priske, "Taraftar yapması gerekeni yaptı. Şansımızı zorlamaya devam ettik. Statta iyi bir atmosfer vardı. Umarım taraftarlar keyif almıştır. İki taraf da istekli bir oyun sergiledi." ifadelerini kullandı.
AHABER.COM.TR SORDU BURUK YANITLADI
Ahaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek'in'in Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a sorduğu, "Transfer sezonunun bitimine dört gün kala sorduğum soruda "Sağ ve sol bek transferini hemen istiyorum" demiştiniz. Bu turda görüyoruz ki, Serge Aurier ve Derrick Köhn Avrupa'ya yetişemedi bu konudaki yorumunuz nedir?" sorusuna flaş bir cevap geldi.
"BUNLARI SORUN ETMİYORUZ..."
Okan Buruk, "Tabii ki bu benim isteğim değil, hepimizin ortak isteğiydi o mevkilere oyuncu getirebilirdik. Ancak bir anlamda da orada biz kendi opsiyonumuzu yarattık. Tabii ki Aurier'ı finalden sonra hızlı bir şekilde getirip bugün kadroya almak istiyorduk ancak final maçında yaşadığı bir adale ağrısı olmasından dolayı değerlendiremedik. Buraya sakat olarak geldi ikinci derece bir zorlanması var. Tabii ki beklentim onu bu maçta kadroya alıp lig maçında oynatabilmekti... Yerine oynayacak arkadaşlarımız var bunları sorun etmiyoruz. Derrick'te önümüzde maçta bizim için opsiyon olacaktır." dedi.
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