Beşiktaş yönetiminden TFF’ye çıkarma! Başkan Büyükekşi ile kritik görüşme: Tek istediğimiz adalet ve eşitlik

"TÜRK FUTBOLUNUN GENEL KONUSU GÜVEN EKSİKLİĞİ"

Kura çekimi öncesi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren siyah-beyazlı yönetici, "Mehmet Büyükekşi'yle 2 saatten fazla görüştük, daha da sürebilirdi. Sadece Beşiktaş ile ilgili değil, Türk futboluyla ilgili konuştuk. Belli konularda güven eksikliği olduğunu söyledik. Biz burada Beşiktaş'ı temsil ediyoruz ama aynı zamanda taraftarız, taraftarların taleplerini biliyoruz. Evlerimizde de Beşiktaş konuşuyoruz. Sabah kızım bana, 'Dün kadın futbol takımında Beşiktaş'ın hakkı yendi' diyor. Oğlum, 'Aman baba, git oraya kavga et' diyor. Ama iletişim oluşturmamız lazım. Çok değerli bir toplantı yaptığımızı düşünüyoruz. Türk futbolundaki konuları gündeme getirdik. Başkan da bunları not aldı, değerlendireceğini söyledi. Türk futbolunun genel konusu güven eksikliği. Herkesin birbirine karşı güven eksikliği mevcut. Sadece sportif değil, sosyal konularla ilgili de konuştuk. Semih Kılıçsoy'un boynuna dirsek atılması, Pendikspor maçında 45 metre ileriden taç atışı kullanılması, Sivasspor maçındaki VAR hakeminin müdahalesi gibi yüzlerce konu var. Kendisi bize Beşiktaş Kulübü'ne uzak olmadığını ifade etti. Türk futbolu için, yarınlarımız için güzel bir toplantı oldu. Hasan Arat başkanımız ve 13 kişilik yönetim kurulunun ikinci ayı. Türk futboluna büyük katkılarımız olacaktır. Onur Göçmez as başkanımızla beraber TFF ilişkilerini biz yöneteceğiz. Bugün bir başlangıçtı ve önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.