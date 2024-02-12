Beşiktaş yönetiminden TFF’ye çıkarma! Başkan Büyükekşi ile kritik görüşme: Tek istediğimiz adalet ve eşitlik

ONUR GÖÇMEZ: "TEK İSTEDİĞİMİZ ADALET VE EŞİTLİK"

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan sonra kolay maç olmayacağını dile getiren As Başkan Onur Göçmez ise, "Bu saat itibarıyla hangi rakip gelirse gelsin, zor ya da kolay kura yok. Konyaspor değerli bir camia. Maçın içeride ya da dışarıda olmasının önemi yok. Kupa maçları zor olur. Beşiktaş da eski köklerine dönen bir yapılanma içinde. Bizim için hem lig hem de kupa yeniden başlıyor. Hedefimiz kupayı almak, ligde de en iyi seviyede olmak. Bugün federasyon başkanımıza VAR'la ilgili problemlerden, ciddi sorunlar olduğundan bahsettik. Bu konuya değinilmesi gerektiğini ifade ettik. Bizler Beşiktaş'ın adamıyız, Türk futboluna fayda sağlamak istiyoruz. Tek istediğimiz adalet ve eşitlik. Bundan sonra her şeyin çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Mete başkanımızın da söylediği gibi iletişim sanattır. Biz Beşiktaş camiasını temsil ediyoruz. İletişime inanıyoruz. Eğer iletişimle bu sorunu çözemezsek, farklı yöntemlerin olduğunu da biliyoruz. İletişim, insanlara saygı duymak ve sevgiyi ortaya koymanın önemli bir temel olduğunu düşünüyoruz. Biz Beşiktaş olarak büyük bir camiayız, Türk futbolunun da en önemli camialarındanız. Bir şeyleri temsil ederken, bu duruşu sergilemek lazım. Gerekli notlarımızı ilettik. Bundan sonra da adalet ve eşitlik kapsamında güzel şeyler olacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.