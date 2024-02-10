Ara transferde Süper Lig takımları 87 futbolcu transfer etti
Trendyol Süper Lig takımları, "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminde 87 futbolcuyu kadrosuna kattı. Süper Lig'de kadrosuna yeni futbolcu katamayan tek takım Bitexen Antalyaspor oldu. İşte ara transferde takımların transfer ettiği futbolcular...
Futbolda 11 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi, sona erdi. Yaklaşık 1 ay süren dönemde Süper Lig'de mücadele eden 20 kulübün 19'u kadrosuna yeni futbolcular dahil etti. Takımlar, 87 oyuncuyla sözleşme imzaladı.
Ara transfer dönemini en hareketli geçiren takım, birçok yıldız oyuncuyla yollarını ayıran Yukatel Adana Demirspor oldu. Adana temsilcisi 9 oyuncu transfer etti. Bu takımı sekizer transferle düşme hattından kurtulmaya çalışan TÜMOSAN Konyaspor ile ilk 10'u hedefleyen EMS Yapı Sivasspor izledi.
VavaCars Fatih Karagümrük'ün 7, Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü'nün altışar transfer gerçekleştirdiği ara dönemde Gaziantep FK 5 transfer yaptı.
En az transfere ise birer oyuncuyla İstanbulspor ile Trabzonspor imza attı.
ANTALYASPOR TRANSFER YAPAMADI
Süper Lig'de kadrosuna yeni futbolcu katamayan tek takım Bitexen Antalyaspor oldu.
Transfer yasağı bulunan Akdeniz temsilcisi, ara transferde yeni oyuncu alamadı.
ARA TRANSFERDE ALINAN FUTBOLCULAR
Süper Lig takımlarının ikinci transfer ve tescil döneminde kadrosuna kattığı futbolcular şöyle:
Yukatel Adana Demirspor: Jose Rodriguez, Stivan Mendoza, Abat Aymbetov, Breyton Fougeu, Nabil Alioui, Milad Mohammadi, Maestro, Motez Nourani, Youcef Atal
Corendon Alanyaspor: Ui-Jo Hwang, Ahmed Hassan, Daniel Kehinde Akinlosotu
RAMS Başakşehir: Josef De Suoza, Davidson, Olivier Kemen, Hamza Ljukovac
Beşiktaş: Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muci, Al-Musrati
Çaykur Rizespor: Muammer Sarıkaya, Canberk Yurdakul, Ozan Koç, David Akintola
VavaCars Fatih Karagümrük: Andrea Bertolacci, Koray Günter, Tonio Teklic, Dimitrios Kourbelis, Emre Mor, Salvotore Sirigu, Marcos Vinicius Amaral Alves
Fenerbahçe: Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rade Krunic, Serdar Dursun
Galatasaray: Derrick Köhn, Carlos Vinicius, Serge Aurier
Gaziantep FK: Aliou, Deian Sorescu, Halil Bağcı, Brian Acosta, Jamiro Monteiro
Atakaş Hatayspor: Doğukan Sinik, Abdülkadir Parmak, Cemali Sertel, Halil Dervişoğlu, Rui Pedro
İstanbulspor: Emrehan Gedikli
Kasımpaşa: Emre Gedik, Trazie Thomas, Jackson Porozo, Oğulcan Çağlayan, Loret Sadiku, Rochinha
Mondihome Kayserispor: Duckens Nazon, Otabek Shukurov, Mehdi Bourabia
TÜMOSAN Konyaspor: Valon Ethemi, Anderson Niangbo, Emmanuel Boateng, Filip Damjanovic, Bouly Sambou, Jakup Slowik, Alassane Ndao, Teenage Hadebe
MKE Ankaragücü: Riccardo Saponara, Ertaç Özbir, Alexis Flips, Kazımcan Karataş, Christian Bassogog, Abdurrahim Dursun
Siltaş Yapı Pendikspor: Umut Nayir, Badou Ndiaye, Mame Thiam
Yılport Samsunspor: Benito Raman, Muammer Yıldırım, Arbnor Muja
EMS Yapı Sivasspor: Bartuğ Elmaz, Kerem Atakan Kesgin, İbrahim Akdağ, Djordje Nikolic, Mijo Caktas, Azizbek Turgunboev, Queensy Menig, Hüseyin Arslan
Trabzonspor: Thomas Meunier
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