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Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
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Adana Demirspor’un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman oldu

Adana Demirspor, teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ın getirildiğini açıkladı.

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