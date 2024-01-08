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Alman futbolunun efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 08.01.2024 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
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Alman futbolunun efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti

SON DAKİKA: Almanya Futbol Federasyonu, dünya futbolunun en önemli isimlerinden Franz Beckenbauer’in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Beckenbauer, 78 yaşındaydı.

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