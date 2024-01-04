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Sinan Gümüş'ten sürpriz transfer! 1.Lig ekiplerinden Eyüpspor ile anlaştı

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Giriş Tarihi: 04.01.2024 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
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Sinan Gümüş’ten sürpriz transfer! 1.Lig ekiplerinden Eyüpspor ile anlaştı

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen Sinan Gümüş Trendyol 1.Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer oldu. Kulüp, transferi "Sinan Gümüş'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." ifadeleriyle duyurdu.

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