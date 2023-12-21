Şampiyonlar Ligi için bir devrin sonu mu? Avrupa Süper Ligi için hiçbir engel kalmadı! Avrupa Adalet Divanı’ndan flaş karar

UEFA

"Avrupa Adalet Divanı'nın bu kararı Avrupa Süper Ligi'nin onaylanması anlamına gelmemektedir. Aslında UEFA'nın ön yetkilendirme çerçevesinde önceden var olan ve zaten kabul edilmiş teknik bir eksiğin altını çizmektedir. UEFA, yeni kurallarının sağlamlığından ve özellikle de ilgili tüm Avrupa yasa ve yönetmeliklerine uygun olduğundan emindir. Taraftarların ve tüm paydaşların vazgeçilmez model olarak ilan ettikleri dayanışmaya dayalı Avrupa futbol piramidinin, Avrupa yasaları ve ulusal yasalar tarafından gelen tehdite karşı kendisini koruyacağına inanıyoruz."

FLORENTINO PEREZ

"Bugün futbol tarihi için harika bir gün. Bugün kazandık. Bugün futbol, taraftarlar ve özgürlük kazandı."