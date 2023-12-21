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Şampiyonlar Ligi için bir devrin sonu mu? Avrupa Süper Ligi için hiçbir engel kalmadı! Avrupa Adalet Divanı'ndan flaş karar

SPOR
Giriş Tarihi: 21.12.2023 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
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Şampiyonlar Ligi için bir devrin sonu mu? Avrupa Süper Ligi için hiçbir engel kalmadı! Avrupa Adalet Divanı’ndan flaş karar

Son dakika haberi... Avrupa Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyerek rekabet yasasına aykırı hareket ettiğine hükmetti.

Avrupa Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın 2021'de Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyerek rekabet yasasına aykırı hareket ettiğine karar verdi.

Karar sonrası yapılan açıklamalar şöyle:

UEFA

"Avrupa Adalet Divanı'nın bu kararı Avrupa Süper Ligi'nin onaylanması anlamına gelmemektedir. Aslında UEFA'nın ön yetkilendirme çerçevesinde önceden var olan ve zaten kabul edilmiş teknik bir eksiğin altını çizmektedir. UEFA, yeni kurallarının sağlamlığından ve özellikle de ilgili tüm Avrupa yasa ve yönetmeliklerine uygun olduğundan emindir. Taraftarların ve tüm paydaşların vazgeçilmez model olarak ilan ettikleri dayanışmaya dayalı Avrupa futbol piramidinin, Avrupa yasaları ve ulusal yasalar tarafından gelen tehdite karşı kendisini koruyacağına inanıyoruz."

FLORENTINO PEREZ

"Bugün futbol tarihi için harika bir gün. Bugün kazandık. Bugün futbol, taraftarlar ve özgürlük kazandı."

BARCELONA

"Kulübümüz, Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı karardan dolayı memnuniyetini ifade ediyor. Süper Lig projesini yürüten kulüplerden biri olarak Barcelona, bu kararın futbol dünyasındaki tekele karşı çıkarak Avrupa'da elit düzeyde, yeni bir futbol rekabetinin önünü açtığını düşünüyor ve izlenecek yol konusunda yeni tartışmalar başlatmaya hazır."

LALIGA

"Bugün Avrupa Süper Ligi'nin bencil ve elitist bir model olduğunu her zamankinden daha fazla vurguluyoruz."

"MAÇLARI ÜCRETSİZ YAYINLAMAYI PLANLIYORUZ"

Avrupa Süper Ligi CEO'su Bernd Reichart ise karar sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Yarışma hakkını kazandık. UEFA'nın futboldaki tekeli bitti. Futbol artık özgür. Kulüpler artık yaptırımlardan korkmuyor ve geleceklerini belirleyebilecekler. Taraftarlar için Süper Lig maçlarını ücretsiz olarak yayınlamayı planlıyoruz. Kulüplere gelirleri garanti edilecek."

AVRUPA SÜPER LİGİ

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı. İlk formata göre 20 takımın yer alacağı ligin kurucusu 15 kulüp, organizasyonda kalıcı olarak kalacak, diğerleri ise liglerindeki başarı kriterlerine göre belirlenecekti.

FIFA, UEFA ve spor kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki 9 kulüp, bu organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu. UEFA ve FIFA, oluşumdan çıkmayan 3 takımın, kendilerine bağlı organizasyonlardan ve ulusal liglerden çıkarılması, uluslararası maçlara oyuncu göndermesinin yasaklanması gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı.

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Süper Ligi tutumunda UEFA ve FIFA'yı haksız buldu.

KARAR ÜZERİNE BİRÇOK KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ. PEKİ AVRUPA SÜPER LİGİ'NİN FORMATI NASIL OLACAK?

Sport'ta yer alan habere göre Avrupa Süper Ligi'nin 2025-26'ya başlanmasının planlandığı öne sürüldü.

Avrupa Süper Ligi'nin potansiyel formatı şöyle:

64 takım katılacak

3 lig (Yıldız, Altın, Mavi)

Takımlar her sezon 14'er maç yapacak. (7 iç saha, 7 deplasman)

Lig ve play-off'lardan oluşan iki aşamalı sezon.

Sportif liyakat esasına dayalı katılım.

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