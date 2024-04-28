Eskişehir’de Kelime-i Tevhit bayrağına saldırı olayı | Gözaltına alınan saldırganın ifadesi ortaya çıktı! Uyarmaya gitmiş

"Burada problem çıkar, linç ederler' dedim. Kamera görüntülerinde bu kısım kesilmiş, ne bayrağı olduğu konusunda bir fikrim yoktu. Benim bayrak olayından haberim yoktu. Ben dükkanda müşterilerimle ilgileniyordum. Kalabalığı gördüm, arkadaşım da kalabalığın içerisindeydi, ben de arkadaşımı kalabalığın arasından çıkarmak için gittim. Şu an sosyal medya da benim üzerimde bir linç kampanyası var, olay saptırılmaktadır. O gün Filistin yürüyüşü olduğunu ben dün akşam öğrendim. Arkadaşın elinde tuttuğu bayrak Tevhid bayrağıymış, bayrağın ne olduğunu bilmiyordum, tehditvari hiçbir eylemde bulunmadım, orada ortalığı karıştıran başkasıdır. Ben oradaki kimseyi tanımıyorum. Ben 14 yıldır o sokaktayım, şu ana kadar hiçbir problemim olmamıştır. Ekleyecek bir husus yoktur. Atılı suçu kabul etmiyorum, serbest bırakılmama karar verilmesini talep ederim."