Şampiyonlar Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri kimler? 2023-2024 Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurası ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi büyük bir merakla bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne devam etme hakkını elde eden Galatasaray, gelecek rakibini öğrenmek için kura çekimini bekliyor. Bu çekimde belirlenecek rakip, sarı-kırmızılı takımın Avrupa mücadelesindeki kaderini belirleyecek. İşte detayları...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?