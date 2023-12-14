Şampiyonlar Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri kimler? 2023-2024 Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurası ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupları 3. sırada tamamlamasının ardından, futbolseverler UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi tarihini ve takımın muhtemel rakibini merakla bekliyor. Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'ne veda ederek Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Peki Şampiyonlar Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri kimler?
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi büyük bir merakla bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne devam etme hakkını elde eden Galatasaray, gelecek rakibini öğrenmek için kura çekimini bekliyor. Bu çekimde belirlenecek rakip, sarı-kırmızılı takımın Avrupa mücadelesindeki kaderini belirleyecek. İşte detayları...
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.
İLK MAÇLAR 15 ŞUBAT'TA
İlk ayak maçları 15 Şubat'ta, rövanş maçları 22 Şubat'ta oynanacak.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir takımla eşleşecek.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
West Ham United / Freiburg (A Grubu)
Marsilya / Brighton (B Grubu)
Real Betis / Rangers / Sparta Prag (C Grubu)
Sporting Lisbon (D Grubu) (Kesinleşti)
Toulouse / St. Gilloise (E Grubu)
Rennes / Villareal (F Grubu)
Slavia Prag / Roma (G Grubu)
Karabağ / Molde (H Grubu)
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