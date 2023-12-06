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Ziraat Türkiye Kupası | Kasımpaşa-Kırşehir Futbol SK maç sonucu: 4-1

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Giriş Tarihi: 06.12.2023
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Ziraat Türkiye Kupası | Kasımpaşa-Kırşehir Futbol SK maç sonucu: 4-1

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Kasımpaşa, Kırşehir Futbol SK'yi 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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