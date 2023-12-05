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Haberler Spor Haberleri Siltaş Yapı Pendikspor - Isparta 32 Spor maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası

Siltaş Yapı Pendikspor - Isparta 32 Spor maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası

SPOR
Giriş Tarihi: 05.12.2023
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Siltaş Yapı Pendikspor - Isparta 32 Spor maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan fırtınası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor. Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Isparta 32 Spor'u ağırlıyor. Siltaş Yapı Pendikspor - Isparta 32 Spor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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