EURO 2024 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye kaçıncı torbada? EURO 2024 kura canlı yayın bilgileri...

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA?

Tarihinde ilk kez grubundan lider çıkarak büyük bir turnuvanın finallerine katılan Ay-Yıldızlı ekibimiz kura çekimine 2. torbadan girecek.

24 takımın 4'erli 6 grupta mücadele edeceği EURO 2024'te torbalar şu şekilde:

1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika.

2. Torba: Türkiye, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya.

3. Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya.

4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, Play Off A, Play Off B, Play Off C.