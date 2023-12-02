EURO 2024 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye kaçıncı torbada? EURO 2024 kura canlı yayın bilgileri...
"EURO 2024 kura çekimi canlı izle" şeklinde araştırmalar hız kazandı. A Milli Takımımız, EURO 2024 elemeleri grup aşamasında Hırvatistan ve Galler'i geride bırakarak turnuva aşamasına yükseldi. Bu akşam gerçekleştirilen kura çekimi ile Türkiye'nin turnuva aşamasındaki rakipleri belli oluyor. Peki, EURO 2024 Türkiye'nin rakipleri belli oldu mu? İşte haberin detayları...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri için heyecan dorukta! A Milli Takımımız, 2. torbadan katılacağı kura çekilişini Almanya'nın Hamburg kentindeki ünlü Elbphilharmonie Konser Salonu'nda gerçekleştirecek. Futbolseverler, bu önemli anı heyecanla bekliyor. İşte EURO 2023 kura çekimi canlı yayın linki!
EURO 2024 KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
EURO 2024 kura çekimi, 2 Aralık Cumartesi günü (BUGÜN) saat 18.00'da çekilecek.
Kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
EURO 2024 KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
EURO 2024 Kura çekimi izlemek isteyen futbolseverler trtspor.com.tr sitesini ziyaret ederek, kura çekimini canlı olarak takip edebilir.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/
TRT SPOR FREKANS AYARLARI
TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.
EURO 2024 KURA ÇEKİMİ TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA?
Tarihinde ilk kez grubundan lider çıkarak büyük bir turnuvanın finallerine katılan Ay-Yıldızlı ekibimiz kura çekimine 2. torbadan girecek.
24 takımın 4'erli 6 grupta mücadele edeceği EURO 2024'te torbalar şu şekilde:
1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika.
2. Torba: Türkiye, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya.
3. Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya.
4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, Play Off A, Play Off B, Play Off C.
SON ÜÇ TAKIM 26 MART'TA BELLİ OLACAK
Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılacak son üç takım, 21-26 Mart tarihleri arasında 12 ülkenin katılacağı play-off turu maçları sonunda belli olacak.
Play-off etabında Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, İzlanda, İsrail, Kazakistan, Lüksemburg, Polonya, Ukrayna ve Galler mücadele verecek.
Tek ayaklı eşleşmelerde play-off turu yarı finalleri 21 Mart 2024'te, finalleri ise 26 Mart 2024'te oynanacak.
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- EURO 2024 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye kaçıncı torbada? EURO 2024 kura canlı yayın bilgileri...
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