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EURO 2024 kura çekimi | A Milli Takım'ın rakipleri belli odu

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Giriş Tarihi: 02.12.2023 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023
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EURO 2024 kura çekimi | A Milli Takım’ın rakipleri belli odu

Son dakika haberi...2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi Almanya'da gerçekleştirildi. A Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakibi belli oldu. F Grubuna düşen Milli Takım'ın ilk rakibi Portekiz oldu. İkinci rakibimiz Çekya. Son rakibimi ise Play-Off turundan gelecek olan ülke olacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi Almanya'da gerçekleştirildi. A Milli Takım EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz ve Çekya ile eşleşirken son rakip, play-off'tan belli olacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi, turnuvanın ev sahibi Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Elemelerde grubunu lider tamamlayan A Milli Takım, turnuvaya doğrudan katılım hakkı elde ederken kura çekimine 2. torbadan katıldı.

24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

Kuralara, 21 takım katılacak. Grupları belirlenecek diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak EURO 2024 play-off turunu geçmelerinin ardından finallerde yer alacak. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.



TORBALAR ŞÖYLE:

1. Torba: Almanya (ev sahibi), Portekiz, Fransa, İspanya, Belçika, İngiltere

2. Torba: Macaristan, Türkiye, Romanya, Danimarka, Arnavutluk, Avusturya

3. Torba: Hollanda, İskoçya, Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çekya

4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, A yolu play-off galibi, B yolu play-off galibi, C yolu play-off galibi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kura çekiminin ardından oluşan gruplar şöyle:

A GRUBU

Almanya
Macaristan
İskoçya
İsviçre

B GRUBU

İspanya
Arnavutluk
Hırvatistan
İtalya

C GRUBU

İngiltere
Danimarka
Slovenya
Sırbistan

D GRUBU

Fransa
Avusturya
Hollanda
A yolu play-off galibi



E GRUBU

Belçika
Romanya
Slovakya
B yolu play-off galibi

F GRUBU

Portekiz
Türkiye
Çekya
C yolu play-off galibi (Gürcistan, Lüksemburg, Yunanistan, Kazakistan)

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