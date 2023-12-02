EURO 2024 kura çekimi | A Milli Takım’ın rakipleri belli odu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi Almanya'da gerçekleştirildi. A Milli Takım EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz ve Çekya ile eşleşirken son rakip, play-off'tan belli olacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi, turnuvanın ev sahibi Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.



Elemelerde grubunu lider tamamlayan A Milli Takım, turnuvaya doğrudan katılım hakkı elde ederken kura çekimine 2. torbadan katıldı.



24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.



Kuralara, 21 takım katılacak. Grupları belirlenecek diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak EURO 2024 play-off turunu geçmelerinin ardından finallerde yer alacak. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.