EURO 2024 kura çekimi | A Milli Takım'ın rakipleri belli odu
Son dakika haberi...2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi Almanya'da gerçekleştirildi. A Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakibi belli oldu. F Grubuna düşen Milli Takım'ın ilk rakibi Portekiz oldu. İkinci rakibimiz Çekya. Son rakibimi ise Play-Off turundan gelecek olan ülke olacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi Almanya'da gerçekleştirildi. A Milli Takım EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz ve Çekya ile eşleşirken son rakip, play-off'tan belli olacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi, turnuvanın ev sahibi Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.
Elemelerde grubunu lider tamamlayan A Milli Takım, turnuvaya doğrudan katılım hakkı elde ederken kura çekimine 2. torbadan katıldı.
24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.
Kuralara, 21 takım katılacak. Grupları belirlenecek diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak EURO 2024 play-off turunu geçmelerinin ardından finallerde yer alacak. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.
TORBALAR ŞÖYLE:
1. Torba: Almanya (ev sahibi), Portekiz, Fransa, İspanya, Belçika, İngiltere
2. Torba: Macaristan, Türkiye, Romanya, Danimarka, Arnavutluk, Avusturya
3. Torba: Hollanda, İskoçya, Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çekya
4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, A yolu play-off galibi, B yolu play-off galibi, C yolu play-off galibi
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kura çekiminin ardından oluşan gruplar şöyle:
A GRUBU
Almanya
Macaristan
İskoçya
İsviçre
B GRUBU
İspanya
Arnavutluk
Hırvatistan
İtalya
C GRUBU
İngiltere
Danimarka
Slovenya
Sırbistan
D GRUBU
Fransa
Avusturya
Hollanda
A yolu play-off galibi
E GRUBU
Belçika
Romanya
Slovakya
B yolu play-off galibi
F GRUBU
Portekiz
Türkiye
Çekya
C yolu play-off galibi (Gürcistan, Lüksemburg, Yunanistan, Kazakistan)
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