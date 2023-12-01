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EURO 2024 KURA TARİHİ: EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye kaçıncı torbada?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2023 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
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EURO 2024 KURA TARİHİ: EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye kaçıncı torbada?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için heyecan dorukta! Türkiye, eleme grubundan lider çıkarak turnuvaya katılma hakkı elde etti. Şimdi ise gözler kura çekimine çevrildi. Peki, EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, EURO 2024 Türkiye kaçıncı torbada? İşte haberin detayları...

"EURO 2024 kura çekimi ne zaman?" sorusu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak takımlar arasındaki heyecan dorukta! Türkiye, başarılı bir performans sergileyerek turnuvaya katılma hakkını elde etti. Şimdi ise futbolseverler, Euro 2024 kura çekimi detaylarını merakla bekliyor.

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

EURO 2024'ün kura çekimi; 2 Aralık Cumartesi günü Hamburg'da gerçekleştirilecek.

EURO 2024 kura çekimleri Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

EURO 2024 KURASI HANGİ KANALDA?

Kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kura çekimi 19.00 itibarıyla TRT ekranlarından takip edilecek.

EURO 2024 TORBALARI

Türkiye EURO 2024 kurasına Türkiye, 2.torbadan katılacak.

1. TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, Belçika, İspanya

2. TORBA: TÜRKİYE, Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3. TORBA: Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çekya, Hollanda, İskoçya

4. TORBA: Sırbistan, İtalya, İsviçre, Play-Off Kazananı A, Play-Off Kazananı B ve Play-Off Kazananı C

EURO 2024'E KAÇ TAKIM KATILACAK?

EURO 2024'e toplamda 24 takım katılım sağlayacak.

Şu anda 4. torbada 3 takımın yer boş bulunuyor.

Bu üç takım, 21-26 Mart 2024 tarihleri arasında 12 takımdan oluşan bir play-off turnuvasının ardından elemelere katılacak.

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