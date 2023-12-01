EURO 2024 KURA TARİHİ: EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye kaçıncı torbada?

"EURO 2024 kura çekimi ne zaman?" sorusu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak takımlar arasındaki heyecan dorukta! Türkiye, başarılı bir performans sergileyerek turnuvaya katılma hakkını elde etti. Şimdi ise futbolseverler, Euro 2024 kura çekimi detaylarını merakla bekliyor.