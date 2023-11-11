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Eyüpspor farka koştu! Altay'ı deplasmanda yedi bitirdi! Altay 1-7 Eyüpspor (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 11.11.2023 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023
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Eyüpspor farka koştu! Altay’ı deplasmanda yedi bitirdi! Altay 1-7 Eyüpspor MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında lider Eyüpspor deplasmanda Altay'ı 7-1 yenerken, Eyüpspor puanını 30'a yükselterek liderliğini perçinledi. İşte detaylar...

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Altay, Eyüpspor'u Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ağırladı.İstanbul ekibi mücadeleyi 7-1 kazandı.

Mücadelede ev sahibi takımın tek golünü 13. dakikada Deniz Kadah kaydetti. Eyüpspor'un gollerini 5 ve 51. dakikalarda Adrien Regattin, 15, 25 ve 81. dakikalarda Obeng Ampem, 70'te Ahmet Kutucu ile 88'de Mustafa Pektemek attı.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 10 maça çıkan Altay 5 puanla son sırada kaldı. Bandırmaspor yenilgisinin ardından üstü üste ikinci galibiyetini alan lider Eyüpspor puanını 30'a yükseltti.

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