Eyüpspor farka koştu! Altay'ı deplasmanda yedi bitirdi! Altay 1-7 Eyüpspor (MAÇ SONUCU)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Altay, Eyüpspor'u Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ağırladı.İstanbul ekibi mücadeleyi 7-1 kazandı.

Mücadelede ev sahibi takımın tek golünü 13. dakikada Deniz Kadah kaydetti. Eyüpspor'un gollerini 5 ve 51. dakikalarda Adrien Regattin, 15, 25 ve 81. dakikalarda Obeng Ampem, 70'te Ahmet Kutucu ile 88'de Mustafa Pektemek attı.