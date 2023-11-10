TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! 10 Kasım 2023 Trabzon Konyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Trabzonspor- Konyaspor maçı canlı izle! Trendyol Süper Lig'de büyük heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Trabzonspor, kendi evi Papara Park Stadyumu'nda Konyaspor'u ağırlayacak. Maçın başlama düdüğünü Cihan Aydın çalacak. Peki, Trabzonspor Konyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, maçın canlı yayın bilgileri...
Trabzonspor- Konyaspor maçı canlı izle! Trendyol Süper Lig'de büyük heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Trabzonspor, kendi evi Papara Park Stadyumu'nda Konyaspor'u ağırlayacak. Maçın başlama düdüğünü Cihan Aydın çalacak. Peki, Trabzonspor Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, canlı maç izle linki!
TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Konyaspor maçı BUGÜN saat 20.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK
Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçen Trabzonspor'da Fenerbahçe maçında gördüğü kart ile cezalı duruma düşen Eren Elmalı ve sakatlıkları devam eden Orsic ile Umut Bozok maçta süre alamayacak.
TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Larsen, M.Can, Berat, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Vişça, Onuachu
Konyaspor:
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