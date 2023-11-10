TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! 10 Kasım 2023 Trabzon Konyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçen Trabzonspor'da Fenerbahçe maçında gördüğü kart ile cezalı duruma düşen Eren Elmalı ve sakatlıkları devam eden Orsic ile Umut Bozok maçta süre alamayacak.