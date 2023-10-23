Olympiakos maçında yaralanan Panathinaikos'lu Juankar hastaneye kaldırıldı
Yunanistan 1. Futbol Ligi (Süper Lig) ekiplerinden Panathinaikos, tatil edilen Olympiakos maçı sırasında havai fişek isabet eden futbolcusu Juankar'ın kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Ligin 8. haftasında Olympiakos'un Panathinaikos'u konuk ettiği dün oynanan karşılaşma, tribünlerden atılan havai fişeğin, ısınmak amacıyla yedek kulübesinden çıkan Panathinaikoslu İspanyol oyuncu Juankar'a isabet etmesinin ardından 50. dakikada tatil edildi.
Panathinaikos'un sosyal paylaşım sitelerinden yapılan açıklamada, Juankar'ın kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığı ve gözlem altında tutulduğu belirtildi.
Panathinaikos, 1-1 eşitlikle devam ederken tatil edilen müsabakanın sonucunun belirlenmesi için "mahkemeye başvuracaklarını" da ifade etti.
İki takım arasında oynanan Atina derbilerinde, daha önce de birçok olay yaşanmıştı.
Taraftar ile emniyet güçleri arasında tribünde yaşanan çatışmalar nedeniyle 2019 yılındaki maç, yine tatil edilmişti.
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