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Milliler Hırvatistan deplasmanında! Montella'dan büyük sürpriz! İşte Hırvatistan-Türkiye maçının muhtemel 11'leri...

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Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
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Milliler Hırvatistan deplasmanında! Montella’dan büyük sürpriz! İşte Hırvatistan-Türkiye maçının muhtemel 11’leri...

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında deplasmanda Hırvatistan'a konuk olacak. Ay yıldızlılar Montella liderliğinde ilk maçına çıkarken, Ertaç Özbir ve Kenan Yıldız ilk kez milli formayı giyecek. İşte kirtik maçın muhtemel 11'leri...

Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan sürüyor. D grubunda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak.

Yeni Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yola devam eden Milliler, Hırvatistan'ı yenerek liderliği elde etmek için sahada yer alacak. Montella'nın açıkladığı Milli Takım kadrosu beğeni topladı.

A MİLLİ FORMAYLA İLK KEZ!

A Milli Futbol Takımı'nda Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir ve Juventus'tan Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Aday kadroya çağırılan Ozan Kabak ise Hoffenheim'ın, Werder Bremen ile oynadığı müsabakada omzundan yaşadığı sakatlıktan dolayı çıkarıldı.

EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU

Hırvatistan: 4 maç - 10 puan

Türkiye: 5 maç - 10 puan

Ermenistan: 5 maç - 7 puan

Galler: 5 maç - 7 puan

Letonya: 5 maç - 0 puan

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Bertuğ Yıldırım

MİLLİ TAKIM KADROSU

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya ile yapacağı maçların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

KALECİ: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır

DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Rayyan Baniya, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA ve FORVET: Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu.

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