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A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris Olimpiyat vizesini aldı

SPOR
Giriş Tarihi: 23.09.2023 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023
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A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris Olimpiyat vizesini aldı

Son dakika spor haberleri: Ülkemize son zamanlarda yaşattığı başarılara bir yenisini daha ekleyen Filenin Sultanları, Japonya'yı 3-1 mağlup ederek Paris Olimpiyat vizesini elde etti.

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