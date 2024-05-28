Alex de Souza yeniden Türkiye’de! Taraftarlardan sevgi seli

Kırmızı-beyazlı ekip geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza ile prensipte anlaştıklarını duyurmuştu.

ALEX ANTALYA'YA AYAK BASTI!

Antalyaspor'un gelecek sezondan itibaren teknik direktörlük görevi için anlaştığı Alex de Souza Antalya'ya geldi.