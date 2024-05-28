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Alex de Souza yeniden Türkiye'de! Taraftarlardan sevgi seli

Giriş Tarihi: 28.05.2024 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
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Alex de Souza yeniden Türkiye’de! Taraftarlardan sevgi seli

Antalyaspor'un gelecek sezondan itibaren teknik direktörlük görevi için anlaştığı Alex de Souza Antalya'ya geldi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları hızlı başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza ile prensipte anlaştıklarını duyurmuştu.

ALEX ANTALYA'YA AYAK BASTI!

Antalyaspor'un gelecek sezondan itibaren teknik direktörlük görevi için anlaştığı Alex de Souza Antalya'ya geldi.

TARAFTARLARDAN SEVGİ SELİ!

Brezilyalı antrenörü çok sayıda taraftar karşıladı.

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