Dünya Kulüpler sıralaması güncellendi! Ezeli rakiplerine fark attı! O takımdan büyük sıçrama...
Uluslarası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu 2 aylık periyottaki Dünya Kulüpler sıralamasını yayınladı. Yayınlanan sıralamada 16.sırasında bulunan temsilcimiz diğer rakiplerine fark attı. İşte detaylar...
Uluslarası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Eylül 2022 ile 30 Ağustos 2023 arasındaki Dünya Kulüpler sıralamasını yayınladı.
LİDER MANCHESTER CITY
Geride bırakılan sezonu kapsayan listede Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City 395 kulüp arasından 312 puan ile lider oldu. İspanyol devi Real Madrid 301 puanla ikinci basamakta yer alırken, 3'üncü sıraya 268 puanla Flamengo yerleşti.
GALATASARAY 94.SIRADA
5 Brezilya, 4 de İtalyan kulübünün yer aldığı İlk 20'de ülkemizden sadece Fenerbahçe bulunurken, Galatasaray 125,5 puanla 94'üncü, Başakşehir 119,5 puanla 102'inci oldu. Avrupa'da ilk kez mücadele eden Adana Demirspor topladığı 84,75 puanla 187'inci sırada yer buldu.
İŞTE TAKIMLARIMIZIN SIRALAMASI
Beşiktaş 103,5 puanla 135, Trabzonspor 100,5 puanla 143, Sivasspor 92 puanla 165, Adana Demirspor 84,75 puanla 187, Fatih Karagümrük 58,5 puanla 344, Konyaspor 55,5 puanla 385, Ankaragücü 54,5 puanla 394'üncü sıraya yerleşti.
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