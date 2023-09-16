Dünya Kulüpler sıralaması güncellendi! Ezeli rakiplerine fark attı! O takımdan büyük sıçrama...

GALATASARAY 94.SIRADA



5 Brezilya, 4 de İtalyan kulübünün yer aldığı İlk 20'de ülkemizden sadece Fenerbahçe bulunurken, Galatasaray 125,5 puanla 94'üncü, Başakşehir 119,5 puanla 102'inci oldu. Avrupa'da ilk kez mücadele eden Adana Demirspor topladığı 84,75 puanla 187'inci sırada yer buldu.