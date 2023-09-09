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Türkiye-İsviçre Replay 2008 (CANLI İZLE)

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Giriş Tarihi: 09.09.2023
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Türkiye-İsviçre Replay 2008 CANLI İZLE

2008'de Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, İsviçre ile karşı karşıya gelmişti. Şimdi ise 2 takım Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem nedeniyle etkilenen depremzedeler için yardım maçında mücadele ediyor.

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