27 Ağustos 2023, Pazar
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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 27.08.2023 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023
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Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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