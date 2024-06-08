YKS 2024 TYT 2-4 yıllık bölüm puanları | 150 240 270 300 puanla hangi üniversiteye giderim? YKS tercih tablosu: Başarı sıralaması...

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu ile 8 Haziran'da başladı. Bu önemli dönemde, üniversite adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri, 4 yıllık bir bölüme giriş için Alan Yeterlilik Testi (AYT) şartının olup olmadığı. Adaylar ayrıca, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanlarıyla hangi bölümlere girebileceklerini de araştırıyorlar.Adaylar, elde ettikleri puanlar doğrultusunda 2 yıllık veya 4 yıllık bölümleri seçme şansına sahip olacaklar.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 08.06.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 09:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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